La crónica del Oviedo-Fuenlabrada: punto de mérito

El partido tuvo dos fases muy diferenciadas. Una primera en la que el Fuenlabrada fue mejor, pero en la que marcó el Oviedo en el tramo final gracias a un disparo desde fuera del área de Nahuel, con la colaboración del portero Rosic. Y una segunda, en la que el Oviedo mejoró, en especial en el aspecto ofensivo, y que marcó el polémico penalti cuando los azules habían salido con intensidad y teniendo claras opciones de marcar el segundo tanto.

Con el empate en el marcador, la expulsión de Blanco Leschuk hizo temer lo peor, pero la superioridad numérica del Fuenlabrada no se notó. Los madrileños no tuvieron claridad con el balón ante un Oviedo ordenado que no pasó ningún apuro para mantener un punto que le corta la racha de victorias, pero que tiene valor por las circunstancias adversas en las que lo consiguió ante el equipo de Sandoval.

El entrenador del Oviedo, José Ángel Ziganda, repitió el once inicial por tercera jornada consecutiva, mientras que el Fuenlabrada se presentó en el Tartiere con la baja de última hora de su goleador Sekou Gassama. En la primera mitad, el Fuenlabrada fue mejor. El Oviedo entró bien en el partido, pero su fue diluyendo ante un equipo madrileño que poco a poco fue imponiendo su poderío físico. El equipo de Sandoval presionó bien la salida del balón de los azules y además se llevaba todos los balones divididos. El Oviedo no estaba cómodo y le costaba un mundo progresar al área rival.

El Fuenlabrada fue creciendo poco a poco y en el minuto 16 Mula dispuso de una clara ocasión que envió fuera cuando lo más fácil era enviar el balón a la red. Fue tras un pase en profundidad de Cristóbal que ganó la espalda a Christian y supero a Femenías en su salida, pero su pase atrás Mula lo envió fuera. Poco después fue Iban Salvador el que disparó rozando el larguero desde fuera del área. El Oviedo respondió de manera tímida con una jugada de contraataque entre Nahuel y Borja Fernández, pero el disparo del canterano, tras pegar en Juanma, se marchó a córner.

☝🏻 El equipo comienza a preparar el próximo partido. Sesión en el NMR Carlos Tartiere para los que no disfrutaron de minutos #RealOviedoFuenla 🔵⚪ pic.twitter.com/KEQOgBnQkP — Real Oviedo (@RealOviedo) 21 de noviembre de 2020

En el tramo final, el Fuenlabrada volvió a disponer de dos ocasiones, por mediación de Kante –tras una falta previa sobre Tejera que el árbitro no señaló– y otra de Iribas, pero el Oviedo fue el que marcó a falta de tres minutos para el descanso. Borja Fernández le entregó el balón a Nahuel en la esquina del área y el argentino con un disparo que botó delante de Rosic adelantó al Oviedo en el marcador. El Oviedo había sufrido ante un rival que había dispuesto de las mejores ocasiones, pero con su único disparo entre los tres palos en toda la primera mitad se marchó con ventaja. En la segunda mitad, el Oviedo salió mejor, pero paradójicamente cuando mejor estaba y además había creado ocasiones para marcar el segundo tanto, llegó la jugada polémica del partido.

El árbitro señaló penalti en una entrada de Carlos Hernández sobre Kante, en una acción en la que el jugador azul despeja el balón a córner. El VAR no quiso entrar a revisar la jugada y Kante estableció la igualada. Con el empate en el marcador, el partido se volvió a igualar y la expulsión de Blanco Leschuk, a falta de 21 minutos para el final, parecía que iba a desequilibrar la balanza. No fue así. El Fuenlabrada no aprovechó la superioridad numérica ante un Oviedo ordenado que no pasó por ningún apuro y sumó un punto que tiene mérito por las circunstancias adversas en las que lo logró.