El entrenador del Oviedo, el Cuco Ziganda, valoró esta tarde la situación del equipo antes de jugar mañana ante el Lugo en el Anxo Carro (21.30 horas). El técnico navarro dejó una reflexión sobre los jugadores que menos están contando en este inicio de Liga. Futbolistas como Mujica, Diegui, Riki o Cedric no están entrando en la dinámica y el Cuco, sin dar nombres, abrió la puerta a una posible marcha en el mercado de invierno.

"Me preocupa (si los jugadores que menos cuentan se pueden desconectar), claro que sí. Y para eso estamos los entrenadores: para intentar convencer a los jugadores que hay momentos duros y difíciles a nivel mental y es ley de vida. Hasta ahora no he visto gente desanimada y si con algo me quedo es con la fiabilidad del grupo", dijo Ziganda.

Acto seguido lanzó el siguiente mensaje: "Todos somos jóvenes y cada seis meses podemos decidir. Todos. Eso es lo bueno de todo. Cada uno tomará las decisiones pertinentes", dijo el navarro, en una clara referencia a los mercados de fichajes. El 4 de enero se abre el de invierno.

En lo deportivo, el navarro descartó un cambio de sistema mañana por la baja de Leschuk y dijo que no hará una revolución como en el día de Leganés. "Nos lo vamos a pensar. La situación no es la misma que entonces, con tantos partidos. En ese momento decidimos esos cambios, y no es fácil. Nos salió mal por el resultado y se torció. No me planeo tantos cambios y le doy vueltas. El equipo está bien. No lo tengo claro".