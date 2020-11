José Ángel Ziganda atendió a los medios esta mañana tras el entrenamiento matinal en El Requexón. El Cuco encara con optimismo el duelo ante el Almería, un duro rival.

El equipo.

“El equipo está bien. Grippo tiene molestias, sin trascendencia, pero veremos. Y Aburjania tiene molestias gástricas. El resto está bien”.

“Buscaremos el mejor equipo. Hay que pensar en que jugamos varios partidos en poco tiempo. Veremos partido a partido. Hay que tener un ojo en lo que venga. Queremos un equipo fiable, tenemos un toro en frente”.

Edgar, advertido de sanción.

“No es duro, es alto y se le ve mucho. Muchas amarillas son penalizadas en exceso. Si se revisan son evitables. También hace la primera presión, la primera pérdida. Otras sí son necesarias. No nos condiciona. Juegan casi todo Edgar y Tejera pero hay más opciones: Jimmy, Aburjania, Javi Mier.

La defensa, variable.

“La parte de atrás tiene una ventaja: llevan más tiempo trabajando con automatismos y una idea. Hay que mantener eso y estar concentrado. En la fase ofensiva hemos sufrido más cambios. Nos costó tiempo tener una idea para sacar el mejor resultado a nuestras fortalezas. Parece que estamos acertando de cara a la portería y cambiamos menos. Tratamos de darle continuidad a algo que empezamos a construir”.

Almería.

“Es una alternativa al ascenso, con plantilla completa y calidad. Son jóvenes para Segunda que quiere subir. Y son inversiones importante, con trayectoria internacional y futuro ilusionante. Vienen con una gran racha y fútbol abierto, ofensivo, con personalidad. Espanyol, Leganés y Mallorca se lo tienen que ganar todos los días”.

El estilo.

“Discutir la posesión depende del contrario. También del equipo que saquemos. En Lugo nos permitieron circular con tranquilidad. Y al tener un centrocampista más como Mier nos facilitó el dominio. Y nos costó más las transiciones. Con Borja o Nahuel tienen uno contra uno y miran hacia adelante, perdemos posesión pero ganamos verticalidad y agresividad hacia el área. Lo importante es que salgamos con los que salgamos seamos capaces de leer las situaciones del partido.

¿El play-off más caro?

“Creo que sí, que es el más caro de los últimos años. Creo que habrá pocas sorpresas.- Habrá 8 nombres claros. Otros años los que bajaban no se metían pero esto año será difícil sacarlos. Pero iremos viendo”.

Su trayectoria en el Oviedo.

“El año pasado lo vivimos con mucha tensión, porque sabías de la trascendencia vital para el club. Hay momento que llevas una mochila pesada. Ahora tenemos un respiro, es otra idea, conformar un grupo, con gente nueva. Muy concentrados en el día a día, pero con otro objetivo: hacer un equipo”.

Margen de mejora.

“Tenemos muchísimo. No nos podemos despistar pero tenemos que mirar hacia adelante. Si hacemos las cosas bien, los rivales sufren con nosotros. Tenemos que ser ambiciosos. No sé dónde estaremos, pero queremos dar pasos hacia adelante. Si no mejoras, te vas para abajo. No queremos recordar los meses anteriores”.