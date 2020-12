El entrenador del Oviedo, el Cuco Ziganda, valoró esta mañana la situación del equipo azul antes del partido de mañana frente al Alcorcón de Anquela en el Tartiere (19.00 horas). El navarro tiene la baja de Carlos Hernández, lesionado, y también la de Grippo, que tiene molestias. Ziganda analizó el momento del Oviedo y también el mercado de invierno.

¿Cómo está el equipo tras la derrota ante el Almería?: “Queríamos ganar e hicimos un gran esfuerzo, pero no tuvimos resultados. Tenemos secuelas deportivas y morales, porque le habíamos dado mucha importancia al partido. Tenemos poco tiempo para pensar y ya nos concentramos en el Alcorcón”.

Bajas en la defensa: “Nos quedamos justos en la posición de central. Grippo no va a llegar al partido ante el Alcorcón y Carlos está lesionado. Iremos tirando de los jugadores que tenemos y buscando alternativas. Nos apañaremos nosotros e iremos viendo. La alternativa del filial no la contemplamos por el tema de la edad”.

¿Qué opinión tiene de Anquela?: “Anquela hace equipos muy agresivos, que aprietan todo lo que pueden y tienen ida y vuelta. Ahí están sus números: solo han perdido un partido. Con el Alcorcón está consiguiendo lo que hizo en su primera etapa, se ve un bloque con mucha vitalidad”.

La situación de Aburjania, que apenas cuenta: “Aburjania es un jugador de balón, que es capaz de darle continuidad al juego y nos tendría que dar la capacidad de asegurar la posesión. Está teniendo mala suerte, no tiene continuidad y prácticamente no entrena cinco días seguidos, entre molestias y parones. Tiene competidores de nivel y no está dando su nivel completo, porque no está a su pleno rendimiento”.

Jimmy, alternativa al centro del campo: “Viendo la situación de Aburjania, la alternativa es Jimmy o Javi Mier. Jimmy está en predisposición de jugar y entrena muy bien. Si juega, es un futbolista de garantías, pero su problema es la competencia. Seguro que en estos días que tenemos, también con la Copa, participarán y tendrá su momento. Es un jugador de equipo, siente el Oviedo y lleva la situación, que no es cómoda, con madurez”.

Posibles salidas en el mercado de invierno: “No he hablado con ningún jugador, ninguno ha venido a explicarme su situación. Hablo con casi todos, con unos más que con otros, pero sobre situaciones de partidos y entrenamientos. Todos somos conscientes de la situación de cada jugador y no estamos para hacernos la vida imposible. Hay que buscar un punto medio entre las situaciones contractuales y los intereses de cada uno”.