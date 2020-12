El entrenador del Oviedo, el Cuco Ziganda, valoró el empate de su equipo ante el Alcorcón y además puso el foco en la aplicación del VAR, que señaló hoy un penalti en contra del Oviedo. “Hemos tenido el dominio del partido, no tuvimos excesivas ocasiones, pero sí llegada. Teníamos la esperanza de enganchar alguna. Tuvimos el control del partido. Después del penalti tuvimos rabia y raza y el valor de empatar e intentar ganar”, indicó Ziganda.

Sobre las decisiones arbitrales dijo que “está siendo difícil para los jugadores, pero no queda otra que aceptarlo, porque es lo que hay. Cuantas más vueltas le demos es peor, vamos a centrarnos en el juego. Para la plantilla no es fácil llevar esta situación. En el tema del VAR hay mucha polémica, la duda que tenemos es cuando se revisan y cuando no. No terminamos de entenderlo, porque unas se revisan y otras no. La mano creo que ha sido y eso se puede entrenar. Pero es difícil en pocas décimas de segundo”.

Sobre los pocos minutos Riki, recalcó que “no es aquí donde debo dar esa opinión (si debe salir en invierno). La plantilla la conforman más de veinte jugadores. Puede jugar de mediapunta, o de pivote. Es una decisión que debe pensar él con su familia, no está siendo fácil para él. Aquí hay tiempo para todos y pone a cada uno en su sitio. El chaval entrena bien”.