La crónica del Oviedo-Alcorcón (1-1): Anquela anula al equipo azul

El Oviedo no pudo pasar del empate ante el Alcorcón en un partido muy trabado, con escasas ocasiones y que solo se animó en el tramo final. Los azules se encontraron con otro penalti en contra que pudo ser decisivo. Faltaban tres minutos para el 90 cuando un disparo del exoviedista Ernesto se encontró con la mano de Cedric. El colegiado no señaló la pena máxima en un principio, pero tras la intervención del VAR y revisar las imágenes lo señaló. Hugo Fraile no falló y puso por delante al Alcorcón.

Parecía que iba a ser decisivo, pero en la prolongación Sangalli aprovechó un barullo en el área para establecer un empate que estuvo a punto de inclinarse para cualquiera de los dos equipos. Primero fue el Alcorcón, en el minuto 94, el que dispuso de una doble ocasión para marcar: un disparo de Juanma que se estrelló en el larguero y luego otro de Barbero que desvió Femenías a córner. Sin embargo, el último que tuvo la oportunidad de desequilibrar el marcador fue el Oviedo con un remate de cabeza de Javi Mier al que Javi Jiménez respondió con una gran intervención.

El encuentro tuvo poca historia. El Oviedo llevó el control del partido, pero no le hizo daño a un ordenado e intenso Alcorcón. Los azules tuvieron una clara ocasión en la primera mitad, en una gran combinación entre Nahuel y Sangalli, que finalizó Nieto con un disparo al poste, pero poco más. El Alcorcón hizo menos en el aspecto ofensivo, salvo en ese tramo final, pero tampoco le hizo falta ante un Oviedo que tuvo la posesión, pero al que le faltó mordiente en los últimos metros.

El punto es insuficiente para los objetivos del Oviedo, que buscaba engancharse a la zona media-alta de la clasificación. Los azules tienen que mejorar bastante para conseguirlo, en especial en los partidos del Carlos Tartiere. Solo han conseguido dos victorias en diez partidos, diez puntos de 27 posibles, un balance muy escaso para un equipo que quiere aspirar a metas más altas. Por su parte, el Alcorcón de Anquela sigue creciendo. Desde la llegada del técnico solo perdió un partido, con 10 puntos de los 12 últimos.

El entrenador del Oviedo, José Ángel Ziganda, introdujo tres novedades en el once inicial con respecto al equipo que perdió ante el Almería: Arribas, Lucas y Sangalli. En la primera parte, el Oviedo tuvo la posesión, pero estuvo muy espeso con la pelota. Los azules movieron el balón con criterio y muchas veces con paciencia, pero les faltó acierto en el último pase para crear verdaderas situaciones de peligro.

Enfrente, los azules tuvieron a un Alcorcón que les hizo el partido muy incómodo. Los madrileños se defendían con orden y finalizaban casi siempre sus jugadas en ataque. Y cuando no lo hacían se replegaban con velocidad y anulaban una y otra vez los tímidos intentos ofensivos de los azules.

Un centro de Lucas desde la izquierda al que no llegó Blanco Leschuk fue la primera aproximación de los oviedistas, a la que respondió el Alcorcón con un disparo desde fuera del área de Boateng, que se marchó desviado, y otro de Marc Gual desde dentro del área, tras un pase de Laure, que atrapó sin problemas Femenías. Borja Sánchez reclamó un derribo de Boateng en el minuto 23, pero ni el árbitro ni el VAR lo estimaron. En el tramo final, llegaron los dos únicos disparos de los azules entre los tres palos.

El primero fue de Nahuel, tras un robo de balón de Borja Sánchez, pero el disparo del argentino lo rechazó bien Dani Jiménez, y poco después llegó la más clara en un disparo al poste de Nieto, tras una buena combinación previa entre Nahuel y Sangalli. En la segunda mitad, el guion siguió igual. El Oviedo tuvo toda la posesión, pero fue incapaz de generar claras ocasiones de gol. Cuando parecía que el empate a cero goles iba a ser definitivo, todo cambió. Primero fue otro penalti en contra del Oviedo, el cuarto en el Tartiere, y el primero en el que intervino el VAR. Luego empató Sangalli, ya en el descuento. En esos minutos adicionales, el Alcorcón tuvo una doble ocasión para ganar y el Oviedo dispuso de otra, también muy clara, para quedarse con los tres puntos.