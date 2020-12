Otro frente para Arnau: Aburjania quiere dejar el Oviedo por la falta de oportunidades del Cuco

El club azul conoce la decepción que ha sufrido Aburjania, una apuesta muy importante de la dirección deportiva en el pasado verano que de momento solo ha jugado 84 minutos en dos partidos. El desconcierto del georgiano, de 25 años, va a más con el paso de los días porque ve cuesta arriba poder cambiar la opinión de Ziganda, del que está claramente distanciado. Aunque, a priori, la lesión de Tejera podría abrirle las puertas de la titularidad mañana ante el Sabadell (20.30 horas), la opción que más enteros tiene es un centro del campo formado por Jimmy y Javi Mier.

Edgar pasaría al centro de la defensa por la lesión de Carlos, la previsible baja de Grippo por molestias físicas y la ausencia de Christian por sanción. En este puzle de nombres, no aparece el de Aburjania, fichado para que Tejera notase la competencia que no tuvo de forma la temporada pasada.

Ziganda ya deslizó recientemente que Jimmy y Javi Mier están por delante del georgiano en sus planes. “Viendo como está Aburjania, Jimmy es la alternativa. O Javi Mier, pero Jimmy está en disposición de jugar”, dijo el Cuco en la previa del partido ante el Alcorcón. El técnico azul se explayó sobre Aburjania. “Es un jugador de balón que en teoría nos tendría que aportar en la posesión. Está teniendo muchísima mala suerte y no tiene continuidad. Apenas ha entrenado cinco días seguidos entre parones de selección o molestias. Por unas cosas u otras casi no ha entrenado y tiene varios hándicaps. Uno es la competencia, que es de mucho nivel, y el otro es que él tampoco está dando su verdadero nivel porque no se termina de encontrar a pleno rendimiento”, aseguró el Cuco.

El posible adiós prematuro de Aburjania supondría un brusco cambio de planes en la dirección deportiva, que no quiere desprenderse del jugador, aunque es consciente de que Aburjania quiere un protagonismo que Ziganda no le está dando. Aburjania, además de Femenías, es el único jugador que el Oviedo fichó en verano en propiedad y no a préstamo.

Rompió su vinculación con el Sevilla, que lo había cedido al Twente holandés, y firmó por los azules, que abonaron una pequeña cantidad por su fichaje. Aburjania se comprometió con el Oviedo por una temporada más otra opcional dependiendo de ciertas variables. Una, en caso de ascenso a Primera División; otra, al jugar un número determinado de partidos. Además, el Oviedo ya trabaja en el mercado de invierno y está muy atento a la situación de Borja Valle. El jugador berciano rescindió su contrato con el Dinamo de Bucarest por el impago de su salario y ya busca un nuevo club.

Ahí aparece el Oviedo, que se reforzará en el mercado de invierno, y tiene al extremo, ex del Dépor, apuntado en la lista de posibles refuerzos. Su nombre figura de los primeros en la citada lista que maneja Arnau. Borja Valle, de 28 años, con pasado en el Oviedo y miembro de la plantilla que logró el ascenso a Segunda en 2015, encaja en los parámetros en los que se mueve la entidad azul.

La prioridad del club en enero es un delantero, pero Valle es un hombre para todo en el ataque que supondría un salto de nivel para afrontar la segunda parte del campeonato. El extremo guarda mucho cariño al Oviedo y a la ciudad tras su exitosa etapa a las órdenes de Egea y Generelo. Las cartas están sobre la mesa a falta de un mes para que se abra el mercado, pero la “operación Valle” tiene varias aristas.

La principal, el salario del futbolista. El berciano tenía una ficha alta en Rumanía a la que no puede llegar el Oviedo en el escenario actual. Por tanto, tocaría echar números y sentarse a negociar con paciencia. La siguiente arista es el encaje del futbolista en los planes de Ziganda. El técnico navarro no ficha, pero sí opina sobre los refuerzos. Francesc Arnau tendrá que escucharle.