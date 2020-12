El análisis del Sabadell - Oviedo

Por primera vez le tocó la cara de la moneda al Oviedo con el VAR. Con la victoria casi en las manos, en el tiempo de prolongación, Gorostegui Fernández señaló penalti en una acción entre Borja Sánchez ante Víctor García. Sin embargo, González Esteban desde el VAR le indicó al colegiado que revisase la jugada en el monitor. Gorostegui Fernández accedió y comprobó que Borja Sánchez tocaba el balón y lo enviaba a córner, dejando así sin efecto su primera decisión. El Oviedo respiró y logró su tercera victoria fuera de casa, tras las conseguidas en Las Palmas y Zaragoza. El partido no fue bueno, estuvo igualado y con pocas ocasiones de gol. La primera mitad fue muy espesa por parte de los dos equipos, más preocupados por no cometer errores que por generar alguna opción ofensiva de peligro. Prueba de ello es que sólo hubo dos disparos entre los tres palos, el primero de ellos de Guruzeta, en el minuto cinco, en un flojo lanzamiento que acabó en las manos de Femenías y el segundo en un centro-chut de Javi Mier, en el minuto 41, que el portero Mackay solventó sin problemas. En la segunda, el partido siguió con el mismo guion, pero el Oviedo tuvo la suerte de acertar en una de sus escasas opciones ofensivas, en una buena jugada entre Nahuel y Mossa que culminó Sangalli. Lo mejor fueron los tres puntos y la presencia de cuatro canteranos en el once inicial.

Sangalli, máximo goleador del Oviedo.

Sangalli fue el autor del gol de los azules. El centrocampista vasco acumula cuatro y ya es el máximo realizador del conjunto oviedista. Sangalli había marcado ante el Mirandés, Castellón y Alcorcón. Por detrás de Sangalli está Nahuel, con tres goles, mientras que con dos están Obeng, Borja Sánchez y Blanco Leschuk.

Hasta el momento son ocho los jugadores azules que han marcado en las 16 jornadas que se llevan disputadas, ya que el primer gol ante el Logroñés lo marcó en propia meta un jugador riojano. Nahuel y Edgar son los dos únicos jugadores que han logrado marcar dos goles en un mismo partido. El jugador argentino lo hizo ante Las Palmas, en el estadio Gran Canaria, mientras que Edgar, lo hizo en el Carlos Tartiere en la goleada de los azules ante el Castellón.

Dos partidos con la "sacavera", dos victorias

La “sacavera” sigue siendo un amuleto para el Oviedo esta temporada. Dos partidos con la elástica y dos victorias. Los azules estrenaron en La Romareda su segunda equipación, camiseta amarilla, pantalón negro y medias negras y lograron la victoria. La camiseta amarilla tiene detalles en negro en las mangas y en el cuello, además de franjas verticales también de color negro. La elástica es un homenaje a los colores de la Sportiva Ovetense, origen de lo que luego fue el Vetusta, una camiseta que en su día recibió el nombre de ‘sacavera”.

Arribas y Edgar, pareja inédita.

Las bajas de Carlos Hernández, por lesión, y la de Christian Fernández, por sanción, unidas a las molestias físicas de Grippo, provocaron que Ziganda se decantase por una pareja de centrales inédita hasta ahora en la Liga, Edgar y Arribas. Edgar retrasó su posición desde el centro del campo a una demarcación que no le es desconocida, ya que en ese puesto jugó la mayor parte de su carrera deportiva antes de llegar la pasada temporada al primer equipo del Betis. El centro de la zaga es lo que más se cambia en el Oviedo. Ziganda dispone de cuatro jugadores para esa demarcación. En los 16 partidos que se llevan disputados, Ziganda ha introducido bastantes variantes en la línea defensiva, en la que el único que se podría considerar fijo es Nieto, que ayer también fue suplente.

Riki, la mayor novedad en el once.

Ziganda volvió a inclinarse por las rotaciones en el partido de ayer ante el Sabadell. Hubo cinco novedades en el once, Obeng, Riki, Mossa, Jimmy y Javi Mier, siendo la más destacada la de Riki. El centrocampista azul era el jugador con menos minutos esta temporada. Riki, uno de los destacados en la pretemporada azul, y que tuvo ofertas para abandonar la disciplina del conjunto oviedista, sólo había disputado tres minutos en el primer partido de Liga ante el Cartagena. Desde esa fecha estaba inédito, aunque estuvo siempre en las convocatorias. Ayer, lo hizo durante 73 minutos hasta que fue sustituido por Rodri y el canterano cumplió, a pesar de su inactividad.

Se da además la circunstancia de que cinco jugadores que pasaron por el Vetusta estuvieron ayer en el once inicial.