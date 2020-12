Sangalli, extremo del Oviedo y autor del gol ayer ante el Sabadell, valoró esta tarde la situación del equipo azul y habló sobre su momento personal. El donostiarra confirmó la renovación de su contrato, adelantada por LA NUEVA ESPAÑA, y se mostró feliz de ampliar su vinculación con el Oviedo. “Estoy contento de estar aquí. Estoy en un momento importante de madurez deportiva y personal y quiero seguir disfrutando del Real Oviedo”, recalcó Sangalli.

Sobre la victoria al Sabadell dijo que “para la moral del vestuario es importante el trabajo que venimos haciendo. La gente que no estaba participando estuvo a la altura y además varios son jugadores de Oviedo y es un orgullo para todos. Estamos ante una competición diferente a la de otros años por la carga de partidos, hasta el momento hubo gente que no estaba participando, que entrenan bien, y es un reflejo de ello. Riki hizo un buen partido y no se notó que no estaba participando hasta ahora”.