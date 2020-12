En casa del herrero, silbato: Sergi López, asistente en el Oviedo-Alcorcón, es hijo de López López, jugador azul en la 88/89

Porque el impulso más común es imitar al progenitor dando patadas a la pelota. Y así empezó Sergi, como delantero, igual que su padre, en el Premià de Mar. Encarando a los defensas rivales. La historia tantas veces vista de un hijo que sigue el ejemplo que ve en casa. El guion esta vez era más enrevesado.

Todo cambió cuando Sergi, 15 años entonces, recibió una invitación de un compañero del instituto que era árbitro: ¿Por qué no probar con el silbato? “Y ahí estaba yo. De llevarle a jugar un partido cada fin de semana, a tres o cuatro campos en una mañana”, cuenta su padre.

El cambio fue brusco, también para la familia. “Nos dijo que no había problema en ir a verle arbitrar, pero que por favor no dijéramos nada cuando estuviéramos en la grada”, dice López López, que se adaptó a la nueva situación: “Lo seguía en un segundo plano, sin comentar nada. Y no es algo tan sencillo. En esas edades lo peor somos los padres. El hijo puede fallar tres ocasiones que no pasa nada, pero como el que se equivoque es el árbitro…”. Aquella experiencia le lleva a sentenciar: “Sufres más con un hijo árbitro que con uno futbolista, sin duda”.

Así que Sergi cambió la delantera del Premià de Mar por el silbato y empezó a hacer carrera. Cuando contaba con 17 o 18 años le tocó especializarse: colegiado o asistente. Y se inclinó por lo segundo. Su progresión desde entonces ha sido meteórica. Tras foguearse 4 años en Segunda B, esta temporada, con 26 años, dio el salto al fútbol profesional. Y el 3 de diciembre pisó un escenario especial para la familia. “Solo fue un año, pero Oviedo me marcó. Fue mi primera experiencia fuera de casa y en la ciudad había un ambiente espectacular porque el año anterior había ascendido”, recuerda el que fuera atacante azul.

Por eso, el choque entre el Oviedo y el Alcorcón fue bonito para la familia. “Sí que era una cita especial, aunque le faltaba lo más importante: el público. Cuando se recupere la normalidad y los aficionados puedan ir a los estadios, estaré deseando que a Sergi le toque dirigir otra vez en el Tartiere. Cuando suceda, me planto en Oviedo de jueves para ver a todos los amigos que dejé allí: Chus Hevia, Vili, Ramiro Fernández (que en su momento era relaciones públicas del club), Eugenio Prieto…”, señala.

“Un año inolvidable”. López López sigue con avidez lo que sucede en Segunda. Por su hijo, pero también por su condición de aficionado fiel al Oviedo. “Me considero oviedista. Aquel fue un año inolvidable”, indica.

López López había despuntado en la cantera del Barça hasta alcanzar el primer equipo. En la 87/88 conquistó la Copa. En el verano de 1988, en plena pretemporada en Papendal (Holanda), Johan Cruyff le aconsejó una cesión. Tenía 23 años y necesitaba jugar. “Contaba con las opciones de Osasuna, Oviedo y otro equipo de Primera. Me decidí por el Oviedo porque me caía simpático y porque Chus Hevia (con el que había coincidió en las categorías inferiores de la selección) me hablaba muy bien del club”, argumenta.

Aquel era un Oviedo de celebración, tras el ascenso en Mallorca algunos meses antes. Con una ciudad entregada. Un año para disfrutar. “Y eso que en lo personal no tuve suerte”, dice en referencia a la lesión de menisco y del ligamento que se produjo en la acumulación de encuentros ante el Sabadell, Copa, y Celta, Liga, en apenas tres días, en diciembre de 1988. “Recuerdo acabar el partido bien y cuando estaba en la ducha me quedé clavado”, rememora; “Me operaron, pero no quedé del todo bien. Perdí velocidad”.

La experiencia le sirvió a López López (ausente de los terrenos de juego entre diciembre y finales de mayo) para acumular 24 partidos, 17 como titular. Fue su temporada con mayor protagonismo en Primera. Y un flechazo que aún dura. “Si veo un partido del Oviedo con mi hijo en la banda no sé dónde dirigiré la atención”, cuenta entre risas.