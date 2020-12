El Oviedo recibe al Tenerife con el objetivo de mirar más arriba

Ganar es la forma más directa de maquillar unos números que en casa son mejorables. La lista de buenas intenciones para enero debe comenzar por ahí. Y a Ziganda se le plantea un bonito dilema: confiar en los chavales que sacaron las castañas del fuego en Sabadell o acercarse al once de gala. La solución tendrá un poco de ambas.

El Cuco recupera piezas importantes y el Oviedo mostrará una versión más natural. Con Christian de vuelta (Grippo aún no está para 90 minutos), Edgar adelantará su zona de influencia para aportar equilibrio y presencia. Jimmy podría acompañarle para darle continuidad a su pulcra actuación en tierras catalanas.

Otro que apunta al once es Borja. Y tendrá por delante una misión difícil: hacer que todos se olviden de que Nahuel no está. El argentino está cedido por el Tenerife y el contrato incluye, costumbre poco, que no puede actuar ante su ex. La media punta queda libre y Borja deberá asumir galones.

La ausencia de Nahuel puede provocar que Ziganda adapte el equipo a un dibujo con dos delanteros. Vuelve Leschuk y seguramente lo haga acompañado de otro delantero. Rodri y Obeng se disputan el puesto junto al argentino.

El once podría ser el formado por Femenías; Nieto, Arribas, Christian, Mossa; Sangalli, Edgar, Jimmy, Borja; Rodri y Leschuk. Completan la lista: Brazão, Lucas, Johannesson, Grippo, Javi Mier, Riki, Aburjania, Cedric, Viti, Obeng y Mujica.

Por su parte, el Tenerife llega con entrenador reciente, Ramis, en problemas clasificatorios, solo 2 puntos por encima del descenso. Y en la citación, una nutrida presencia de exoviedistas. Aitor Sanz, capitán azul en los años agitados, sigue mandando en la medular canaria, acompañado por Folch. Fran Sol, sin suerte en Oviedo, es el encargado de golear. El que tiene menos protagonismo es un Joselu que apenas cuenta. También Moore, que jugó unos meses en el Vetusta, regresa a la que fue su casa.