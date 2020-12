Destacaron juntos en el cadete del Oviedo, hace casi una década. Llevaron al Vetusta a los mejores números de su historia. Y se colaron de la mano en los planes del primer equipo. A Borja Sánchez y Edu Cortina les une una amistad forjada en El Requexón. El centrocampista, en las filas del Mérida este año, vivió una mala experiencia el pasado fin de semana al romperse los ligamentos de la rodilla en una acción fortuita. Cuando Borja hizo el cuarto, no se lo pensó. Corrió al banquillo y mostró la elástica con el 22 y el nombre de Edu Cortina. Bonito broche a una noche con triunfo.

El que también tuvo una actuación destacada, con dos asistencias, fue Juanjo Nieto, protagonista también de la acción más polémica. El lateral mostró en su cuenta de Twitter anoche las heridas que le había provocado la entrada del expulsado Pomares.