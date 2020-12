El entrenador del Oviedo, José Ángel Ziganda se mostró satisfecho con una victoria que “nos permite salir de la zona de abajo de la clasificación y seguir progresando. Estamos ahí y no renunciamos a nada. Ahora, lo que toca en pensar ya en el partido de la Copa del Rey del martes, ya que nos gustaría pasar y seguir en una competición que es bonita e importante para el club”.

Ziganda reconoció que el equipo “sufrió demasiado para lo que nos ha llegado el Tenerife, que hizo los dos goles en las dos únicas opciones ofensivas que tuvo” y también que “el partido estuvo condicionado por la expulsión tan rápida que sufrió el Tenerife. No es algo que suceda normalmente, pero es una acción que no puedo juzgar porque no la veo”. El técnico destacó que “tuvimos una entrada muy buena en el partido, con ritmo y velocidad, y además marcamos dos goles. Luego, el 2-1 nos parró y no estuvimos finos en la jugada que encajamos el empate. Tuvimos la suerte que Rodri marcó el tercero muy rápido y luego fue más fácil. Creo que fuimos justos vencedores ante un rival que hizo demasiados goles para las veces que nos han llegado”.

Sobre el cambio que ha experimentado el equipo, en la faceta ofensiva, el técnico dijo que “al principio de temporada hacíamos ocasiones y no acertábamos. Ahora, la gente está más hecha y tiene los automatismos cogidos”.

Por su parte, el entrenador del Tenerife, Ramis indicó que “estaba convencido al descanso de que podíamos empatar el partido. Pero cuando lo hicimos no nos dio tiempo a reorganizarnos. De todas formas, estoy orgullo del esfuerzo y de la raza de todos los jugadores, en un partido en el que lo tuvimos todo en contra y no solo el rival”.