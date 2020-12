José Ángel Ziganda encara la última semana de competición del año con una doble cita: mañana en la Copa y el viernes en Ponferrada. El navarro le da importancia a la competición del KO.

La Copa.

“Le tenemos que dar importancia porque es una oportunidad de seguir creciendo, para dejarse ver. Y una oportunidad para que algunos jugadores con menos minutos se reivindiquen, es un escaparate para ellos. Le doy la importancia que se merece”,

“Me gusta el formato, le da un ambiente especial porque todo se iguala muchísimo, como se vio el año pasado. Le da oportunidades a todos de sacar la eliminatoria”.

El Coria.

“Es uno de los equipos fuertes del grupo, pensado para ascender, con jugadores dentro de la categoría importantes. Si no tienes un buen día te puede ganar. Cuentan con el plus de motivación, darán el 100 por cien y hay que igual eso”.

“Alguno del filial viajará, otros no pueden por circunstancias del fin de semana”.

Sistema.

“El estilo es el mismo y la idea de juego, también. Así entrenamos y tratamos de fortalecer. Algún pequeño matiz, pero no probaremos un estilo nuevo porque eso requiere tiempo. Daremos continuidad aunque cambiaremos jugadores. Los que no juegan tienen una oportunidad de mostrarse”.

La defensa.

“Grippo no puede jugar y Arribas tiene molestias. No lo tenemos claro”.

Aburjania

“Está en condiciones y lo más seguro es que salga de inicio. Es una oportunidad para él. No es un examen pero es una oportunidad de mostrarse y sentirse jugador”.

Rodri.

“Lo veo para ser titular. De cero a cien es complicado sobre todo con compañeros en el cien. Es un buen partido para él, para coger sensaciones. El gol que hizo nos vino fenomenal al equipo y a él. Que aproveche los minutos, está con hambre”.

Aficionados en la grada.

“Es una motivación, sí. Se notará ambiente, será una sensación rara. Lo que nos gusta y lo que mueve el fútbol son los ‘uys”, las exclamaciones y los ánimos, Hace diferente al fútbol. Que se cumpla la seguridad y todos cumplan con los protocolos”.

Su futuro.

“Es pronto. Estamos centrados en el día a día, en mañana. Y no me he planteado nada, de aquí un mes cambian mucho las cosas”.