La crónica | Mujica alivia al Oviedo que pasa en la Copa 2-3

Dos chispazos de Mujica salvaron al Oviedo en la Copa. El delantero canario, que jugaba su primer partido de titular desde que llegó al Oviedo, fue el autor de dos de los tres goles de un equipo azul que sufrió para seguir adelante en la competición (2-3). El Oviedo no fue superior a un Coria que siempre le plantó cara. Los locales se pusieron por delante en el marcador y disfrutaron de sus mejores minutos hasta que los de Ziganda remontaron en el tramo final de la segunda mitad en apenas dos minutos. En la reanudación, los locales igualaron de nuevo el choque y Mujica volvió a desequilibrar un partido que finalizó con el equipo local, con un jugador menos, volcado en la portería azul y con un remate de Aparicio que se marchó fuera por poco en el último córner del partido.

Ziganda alineó un once con ocho cambios con respecto al equipo que ganó el pasado viernes al Tenerife. Los únicos que se mantuvieron como titulares fueron Christian Fernández, Mossa y Edgar. Los tres conformaron la zaga junto con Diegui en el lateral derecho, destacando que Edgar retrasó su posición habitual para jugar en el centro de la zaga, lo que ya hizo en el partido ante el Sabadell.

En la primera mitad, el Oviedo no hizo valer su superioridad hasta el tramo final. Los azules entraron mejor en el partido y no tardó en crear la primera ocasión con un disparo de Mujica, que, tras deshacerse de su par, envió el balón por encima del larguero. El Coria dejaba el control al Oviedo y se defendía de manera ordenada, dejando pocas opciones ofensivas a los azules. Viti lo intentó con un disparo cruzado desde la banda izquierda, pero el tiro se marchó desviado. Al Oviedo le costaba dar continuidad a su juego porque cometía muchas imprecisiones en los pases. Pasado el cuarto de hora, el Coria en su primera aproximación no perdonó. Un balón en profundidad por la banda derecha fue aprovechado por Chema para enviar un preciso pase al segundo palo que Iván Fernández envió a la red. El gol dio alas al equipo local y menguó al Oviedo, que no estaba a gusto en el campo.

A pesar de todo, los azules dispusieron de una clara ocasión de Mujica que desbarató bien Alex Galán. En el tramo final, el Oviedo consiguió darle la vuelta al marcador en apenas un minuto. Primero marcó Viti desde el centro del área, en la jugada más elaborada de los azules en la primera mitad, y después lo hizo Mujica al rematar un centro desde la derecha de Riki, después de un saque de esquina.

En la segunda mitad, los locales lograron empatar pronto el partido. Fue en un saque de esquina en el que Brazão falló en la salida y Mahíllo ganó la acción a Christian Fernández.

El gol volvió a dar fuerzas a un Coria que se volvió a meter en el partido, aunque sin lograr claras ocasiones de gol. El que la tuvo y no la desaprovechó fue de nuevo Mujica, que remató a la red un centro desde la derecha de Viti.

De ahí al final, el Oviedo resistió el acaso del Coria, que sufrió en el minuto 90 la expulsión de Pino y acabó el partido metido en el área del Oviedo buscando la prórroga. No lo logró y el Oviedo, sufriendo, pasó la eliminatoria.