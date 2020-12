Varapalo para el Oviedo: Un reajuste de la Liga amenaza con dejarle sin margen para fichar

El cambio de guion se produce tras una circular de la Liga el pasado 4 de diciembre en la que se informaba de la nueva regla para calcular los presupuestos

Porque el club azul perdería todo el margen que tenía pensado invertir. Podría, incluso, quedarse en saldo negativo, con lo que sus incorporaciones estarían condicionadas a soltar lastre. La Liga está manteniendo reuniones constantes con los clubes para definir su situación y el Oviedo está citado la semana que viene para conocer exactamente cómo queda su situación en el tope salarial.

El cambio de guion, que ha sorprendido en el club azul y que según fuentes de la Liga busca evitar “futuros problemas”, se produjo al recibir todos los clubes del fútbol profesional una circular de la Liga el pasado 4 de diciembre en la que se informaba de la nueva regla para calcular los presupuestos. Una medida que perjudica especialmente a los clubes que cumplen escrupulosamente con las reglas impuestas por la Liga.

En el caso del Oviedo, el presupuesto del actual curso cifra en 1.771.000 euros los ingresos por abonados y en 242.000 en taquillas. Este segundo concepto, el de taquillas, es el que no tiene recuperación posible. En cuanto a los abonados, el club azul calcula que puede justificar que el ingreso de esta campaña será en torno a 1,5 millones de euros, para intentar amortiguar los efectos de la nueva norma. Esa será la postura a defender en la reunión con la Liga.

La circular de la patronal sigue una estrategia conservadora, poniendo a los clubes en el escenario de que no haya presencia de público en los estadios durante toda la temporada. A pesar de ello, la Liga sigue manteniendo reuniones con las entidades para planificar una situación en la que sí puedan acudir el 20% o 30% del total de seguidores más adelante. Pero en cuestiones económicas prefieren ponerse en lo peor para anticipar “posibles problemas”, según explican fuentes del organismo que preside Tebas.

Aunque no se sepan las cifras definitivas, en el Oviedo no se es optimista con la situación. La dirección deportiva había elaborado una estrategia basada en esos cerca de 400.000 de margen y ahora ve que podría quedarse sin ese plus de un plumazo. La circular supone un parón en las labores de Arnau y su equipo de trabajo, a la espera de la reunión en la que Verae representará los intereses del Oviedo.

El varapalo para la entidad carbayona se centra en el aspecto meramente competitivo, por los problemas para realizar más incorporaciones en un mercado al que se acudía con la intención de dar un salto de calidad a la plantilla dirigida por Ziganda. Pero desde el punto de vista económico, la situación sigue siendo holgada. Las aportaciones de Carso a través de ampliaciones de capital aseguran contar con tesorería para afrontar todo el curso.