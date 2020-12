Los daños colaterales del reajuste de la Liga: se complica la llegada de Borja Valle al Oviedo

En el Oviedo se está a la espera de conocer la situación exacta con el tope salarial tras el cambio de parecer de la Liga. Tebas ha cambiado el criterio para calcular el límite y ahora pide valorar en cero lo presupuestado por abonados debido al fútbol a puerta cerrada. Antes, la Liga permitía que los clubes valorasen el 55% de los ingresos previstos por socios y taquillas en la temporada anterior al covid.

Esta tesitura afecta de lleno al Oviedo, que vería reducido su techo salarial de forma considerable. El club azul, antes del cambio de parecer, tenía margen para realizar al menos un fichaje con un salario importante en el mercado, aunque no hubiese ninguna salida. Ahora, teniendo en cuenta la nueva regla, el Oviedo no podría firmar nuevos jugadores de no deshacerse primero de varios futbolistas de la actual plantilla. Y, en el caso de darse la salida de jugadores que ya están con un pie fuera del club, como Mujica, Brazão o Aburjania, el Oviedo solo podría optar a jugadores con salarios bajos.

De ahí que la llegada de Borja Valle, que rescindió su contrato con el Dinamo de Bucarest por impagos, se haya enfriado tras el cambio de guion de la Liga. El berciano era, sobre el papel, el futbolista mejor pagado en Rumanía, aunque no cobró ni una sola mensualidad en el tiempo que estuvo en el Dinamo.

Varios equipos de Segunda División han mostrado ya interés en el exfutbolista del Oviedo, como el Lugo o la Ponferradina. El club azul no descarta su llegada, pero no oculta que en el escenario actual la operación se ha puesto cuesta arriba. Mientras los directivos del Oviedo hacen números, el vestuario saborea la victoria copera ante el Coria y ya se prepara para visitar mañana a la Ponferradina. Rafa Mujica, que anotó un doblete ante los extremeños, valoró su situación tras el entrenamiento de ayer y habló sobre su situación personal. “Ahora mismo no pienso en irme, del Oviedo solo pienso en ganarme una oportunidad y un puesto en el once. Eso pasa por mí, por estar día a día trabajando y disfrutar de lo que hago”, indicó.