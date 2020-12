Problemas para el Oviedo. El delantero del Oviedo Rodrí Ríos no podrá jugar mañana la Ponferradina por haber estado en contacto con un positivo en covid. El ariete deberá estar en aislamiento varios días pese a que se ha realizado dos pruebas pcr y ambas han dado negativo. "Los próximos días estaré aislado por precaución tras haber estado en contacto con un positivo en COVID. En los últimos días, me he realizado dos pruebas PCR y he resultado NEGATIVO en ambas, pero tendré que estar unos días en casa. Muchas ganas de volver con el equipo", dijo el ariete esta mañana.

La baja del ariete es un contratiempo para Ziganda, ya que Rodri había vuelto con fuerza tras su lesión e incluso anotó un gol ante el Tenerife en la última victoria en el Tartiere.