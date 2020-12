La mala pata de Rodri, aislado después de golear: "No es un novato y no le va afectar"

La buena noticia es que el futbolista ha dado negativo en las dos pruebas del tipo PCR a las que ha sido sometido hasta el momento, aunque por protocolo debe estar en cuarentena diez días desde el citado contacto.

El ariete tuvo que regresar antes de tiempo de Coria para jugar en Copa por este contratiempo. La plantilla azul sigue con su rutina habitual. “La dinámica del equipo continúa con normalidad, tras haberse activado todos los protocolos necesarios en el momento indicado, y haberse sometido todo el personal a las pruebas médicas pertinentes y rutinarias”, explicó ayer el club después de que Rodri diese a conocer su aislamiento. “Muchas ganas de volver con el equipo”, dijo el ariete.

En el club cunde la resignación sobre otro contratiempo en un futbolista que partía incluso con serias opciones de ser titular esta tarde ante la Ponferradina (19.00 horas, Movistar). Rodri, ariete muy del gusto de Ziganda, había recuperado energía tras su gol decisivo ante el Tenerife (4-2) justo después del empate isleño.

Un chute de moral para él tras una larga lesión y haber perdido protagonismo ya desde la temporada pasada. Un reencuentro con el gol y la presentación de su candidatura para poder acompañar a Leschuk, el único delantero indiscutible hasta ahora en el Oviedo.

Ahora Rodri deberá esperar, aunque el varapalo no afecta a su moral. “Tiene mucha experiencia en el fútbol, no es un novato y no le va afectar”, dicen quienes tratan con Rodri en el día a día. “Está muy fuerte en lo moral. Como un toro”, recalcan desde el entorno del futbolista. Lo positivo, dicen, es que Rodri está en perfecto estado, ha dado negativo y así no corre el riesgo de contagiar a su familia, con la que reside en Oviedo.

Para Rodri, la baja en lo deportivo ha supuesto un contratiempo por el cuándo. El partido de Copa, aunque fuese ante un equipo de Tercera División como el Coria, iba a suponer su primer encuentro como titular.

La oportunidad perfecta para coger más rodaje tras soltarse ante el Tenerife. Mujica fue titular en ese encuentro y anotó dos goles. El claro ejemplo de lo que puede suponer el torneo copero para los futbolistas que participan menos.

La ocasión era idónea para hacerse notar justo antes del mercado de invierno, ahora en vilo para el Oviedo por el reajuste salarial. El club azul tiene como prioridad firmar otro delantero en la ventana invernal y la competencia crecerá. Rodri, mientras, aprovechará su aislamiento en Asturias para entrenar en solitario en su domicilio, donde ha montando su propio gimnasio.