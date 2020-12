Los recuerdos de Paul, el ídolo azul en la época del barro: "Éramos como héroes y no éramos nadie"

Lo que no le da pereza a Paul es retroceder hasta 2003. La época de más debilidad, pero también la de más ilusión. Cuando lo que estaba en juego para el Oviedo era sobrevivir. El descenso administrativo a Tercera División provocó que un “grupo de críos” tuviese que liderar el club de la ciudad. Paul, azul desde alevines, férreo central, era el referente. Con solo 21 años portaba el brazalete.

“En mi carrera tuve un momento clave. Cuando pasé al primer equipo dejé de tener miedo. Todavía no sé por qué. Empecé a disfrutar del fútbol como si jugase en el colegio”. La fama, inevitable en un club como el Oviedo, se coló en la vida de Paul. Él dice que era como vivir en una película. “Yo era un crío. ¡Todavía me peinaba con la raya al lado! De un día para otro la gente me empezó a parar por la calle. Yo flipaba. Pensaba para mí: ‘Si nosotros no empatamos con nadie, somos unos mataos, ¿por qué nos quieren tanto?’. Puede parecer que exagero, pero había que vivirlo. Éramos como héroes y no éramos nadie. Iba a cualquier sitio a comer y me invitaban. Me daba vergüenza y la verdad que no entendía nada. Firmé autógrafos hasta en servilletas. Si alguien me pedía algo no tenía moral para decir que no”.

Era otro fútbol. En el que se vivían escenas ahora inimaginables. Como que el capitán del Oviedo llegase al Tartiere andando en un día de partido. “Vivía al lado del campo. ¿Para qué iba a coger el coche? Recuerdo que me cruzaba con la gente y alucinaban al verme. Yo no sabía si eso era bueno o malo, estaba como en una nube. Una sensación rarísima”. Paul completó tres temporadas con el Oviedo, dos en Tercera y otra en Segunda B. “Nos quedó sabor agridulce cuando no ascendimos el primer año, pero recuerdo que la gente estuvo con nosotros igual. Nos daban ánimos. Después sí ascendimos y fue de las sensaciones más increíbles que me tocó vivir”.

Al ovetense le tocó vivir después de su etapa en el Oviedo el lado oscuro del fútbol. El de las mentiras. “No renové con el Oviedo y tenía un preacuerdo con el Málaga, de Segunda. Había incluso un precontrato. En aquella época me llamaron muchos equipos, alguno incluso de Primera. Yo lo dejaba todo en manos de mi representante, que me engañó. En ese momento me desengañé bastante del fútbol”, recuerda Paul, que tras su paso en el Oviedo jugó en el Lealtad, Langreo, Avilés y Luarca.

Allí, en la villa, dijo basta tras un desmayo en un entrenamiento. “Fue un brote de ansiedad. Trabaja en el Principado por las mañanas, por las tardes iba a un despacho de abogados y a última hora a entrenar en Luarca. Desde que me pasó eso no volvía competir igual y no me parecía honrado seguir jugando”. Desde entonces, vive feliz con su mujer, María, doctora y profesora de Fisioterapia en la Universidad, y con su hija, Paula. Le apasiona su trabajo y ve los partidos del Oviedo cuando puede, pero reniega bastante del fútbol actual. “Si en mi época un central da un taconazo como los de ahora lo ponen a correr diez vueltas”.