El sueño de Ondina: Del barrio de San Lázaro al Carlos Tartiere

Fue su único partido con el primer equipo esa temporada, pero en las dos siguiente, con Nando Yosu de entrenador, fue titular indiscutible e internacional sub-20 y sub-21. Su posición habitual era la de central, pero jugó de lateral algunos encuentros. Su gran nivel en esas dos temporadas provocó la atención de los grandes equipos. El Atlético de Madrid llegó a tener cerrado su fichaje, pero todo se volvió atrás: “El acuerdo estaba cerrado. El Oviedo nos iba a traspasar a Vili y a mí al Atleti, incluso teníamos los billetes de tren, pero a última hora el presidente, García Yagüe, se descolgó pidiendo mucho más dinero del acordado y Vicente Calderón se negó”.

En las dos siguientes temporadas en el Oviedo las cosas no fueron igual de bien. En la 81/82 se hizo cargo del equipo, José Víctor Fernández, que fue cesado a mitad de temporada y sustituido por José María. “José Víctor no reunía las condiciones adecuadas para entrenar y el equipo lo acusó. Luego llegó José María y contó poco conmigo, en especial en la segunda temporada en la que sólo jugué tres partidos”. En la siguiente, con la llegada de Luis Costa las cosas parecían que iban a cambiar, pero no fue así. “Me dijo que contaba conmigo y que quería que me quedase. Incluso llegué a realizar la pretemporada en Llanes. Pero a los pocos días me comunica que no cuenta conmigo y me cedieron al Palencia junto con Castro y García-Barrero”.

"Cuando jugaba en el Ceuta estuve viviendo al principio en la parte de Marruecos porque había mucho problema con la vivienda y tenía que cruzar la frontera todos los días"

En el equipo palentino, Ondina comienza un largo periplo fuera de Asturias. Con el Palencia desciende a Segunda B, pero el entrenador Juan Carlos Touriño lo lleva al Recreativo de Huelva. Posteriormente juega seis meses en el Levante de Tercera y la segunda parte de la temporada en el Gandía, de Segunda B, para posteriormente seguir su trayectoria en el Ceuta. “Ahí me costó adaptarme. Estuve viviendo al principio en la parte de Marruecos porque había mucho problema con la vivienda y tenía que cruzar la frontera todos los días, pero fue una buena experiencia”. En el mercado invernal de esa temporada, Ondina ficha por el Villarreal que esa temporada militaba en Segunda B. “El equipo descendió a Tercera, pero estuve a un buen nivel. Fui el segundo máximo realizador del equipo con ocho goles, pero al final, a pesar de que tenía ofertas para seguir del Granada y Hércules decidí regresar a Asturias. Tenía sólo 29 años, pero lo hice por motivos de salud de mis dos primeros hijos. Son asmáticos y en Ceuta tuvieron una crisis muy fuerte que les hizo estar ingresados. Decidí dejar el fútbol y regresar para que pudiesen ser tratados”, explica.

Tras un año sabático, Ondina se incorporó al mercado laboral. Trabajó en una compañía de Seguros doce años y posteriormente en una Agencia Inmobiliaria otros ocho para acabar dedicándose a los Cursos de Formación. Ahora, con 60 años, ya jubilado y centrado en sus dos nietas de 11 y 5 años, vuelve la vista atrás. “Llegar al primer equipo del Oviedo fue impresionante, sobre todo para alguien como yo que vivía en San Lázaro. Nuestros ídolos de niños eran los futbolistas y estábamos todo el día con el balón, era nuestra válvula de escape. Para nuestra generación, el fútbol era nuestra salida para crecer y cumplir con las metas que soñamos desde niños”.

Ondina sigue al Oviedo y considera que es muy importante “que la gente de la cantera pueda llegar al primer equipo. Lo que está haciendo esta temporada Ziganda tiene mucho mérito. Yo me siento muy identificado con el equipo”, sentencia.