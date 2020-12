Iván Ania siempre fue a su rollo: de triunfar en el Oviedo a "ir de un lado para otro"

“El respeto de los jóvenes a los veteranos cambió totalmente: antes era enorme. Aunque, si soy sincero, yo era uno de los que no respetaba mucho. Me daba exactamente igual. Iba a mi rollo. Si alguien me decía que tenía que hacer una cosa y yo consideraba que no, no la hacía”.

Y así, a su rollo, Iván Ania llegó a ser uno de los referentes del último Oviedo grande. De aquel noventero que se codeaba con los grandes en Primera División. Jugó seis temporadas (95-2001) en la élite tras llegar de la cantera y tras pasar por Tenerife, Rayo, Nàstic, Lorca y Covadonga volvió al club de su vida para retirarse en 2010. Solo tenía 32 años.

Vivió, pues, los dos “Oviedos”: el grande y el que luchaba por volver del abismo. “Fui de un lado para otro”. Ania recuerda todo a la perfección. Dice que su memoria futbolística es milimétrica. Y escoge su momento favorito como azul además de su debut. Año 1998. “La promoción de descenso ante Las Palmas.

El ambiente del Viejo Tartiere nos hizo sentirnos superiores más allá de lo futbolístico. Sabíamos que íbamos a ganar ese partido”. Aunque la semana en El Requexón no fue sencilla.

“Tabárez era el entrenador y organizó un partidillo con el equipo titular. Hicimos un ridículo absoluto. Nos metieron 4. Me llamó a su despacho ese mismo día. Me dijo: ‘Muchacho, usted va a jugar de titular y no puede ser que los reservas nos ganen. Nos jugamos la vida’. Tenía razón y el ambiente en el Viejo Tartiere fue irrepetible. Nos sentíamos grandes”. Fue, quizá, uno de los últimos momentos felices del ovetense en el equipo azul.

Ania habla con nostalgia del antiguo estadio porque lo apunta como una de las claves para el posterior descalabro. “Cambiar de campo no nos vino bien. Los rivales le tenían un respeto al viejo Tartiere que no le tuvieron al nuevo. Yo viví esa transición y fue clave. Incluso la acústica era distinta: las pitadas al árbitro no sonaban igual. Y eso que empezamos muy bien en casa y mal fuera…”.

Con el paso de los años Ania recuerda el fatídico descenso. Esa tarde de llanto en Mallorca y la victoria del Osasuna a la Real Sociedad. El contubernio vasco. “Creo que perdimos demasiada energía en pensar en ese partido en vez de pensar en ganar al Mallorca. De todos modos, sabíamos perfectamente que Osasuna ganaría”.

Con el descenso del Oviedo, Ania pasa un verano de perros. “Estuve amargado. Me pasé todo el verano atendiendo al teléfono. El club quería venderme, pero yo me quería quedar. Todos los días se decían muchas mentiras y verdades a media y mi familia lo pasó mal. Mi madre trabajaba en la tienda del club por aquel entonces”.

Su futuro apuntaba a resolverse en las horas finales del mercado. Pero ni así. “El Oviedo cerró mi traspaso al Mallorca, que iba a jugar Liga de Campeones. Íbamos a ir Losada y yo en pack. Pero a mí del Mallorca no me llamaba nadie: solo hablaban entre clubes. Una hora antes de cerrar el mercado sí me llaman y no acepté la oferta. No me convenció en lo económico. Con el plazo cerrado apareció el Tenerife y acepté”.

El ovetense dejó buenas temporadas en la Isla, pero salta como un resorte antes de hablar de su etapa allí. “Si pudiese volver atrás me quedaría en el Oviedo. Si me hubiese quedado posiblemente hubiésemos ascendido a Primera. Tenía peso en el equipo e influencia. Habríamos ascendido, estoy convencido”.

El Oviedo, sin Ania, no solo no ascendió, sino que cayó a las catacumbas del fútbol. “Lo pasé muy mal desde lejos, era algo impensable e inexplicable”, rememora Ania, que empezó un periplo en muchos equipos e incluso protagonizo un viaje para olvidar a Canadá en 2009. “Supuestamente tenía una oferta del Toronto y fui con mi agente para firmar. Cuando llegó allí ni firma, ni nada. Un engaño. Iba como mediapunta y me dijeron que estaría a prueba en un equipo que jugaba con dos puntas. Me negué a entrenar en los últimos días y volví”.

De vuelta y sin equipo el ovetense dio un pase clave en su vida: sacarse el carné de entrenador. “Yo no soy entrenador por vocación, de jugador no me fijaba en los entrenadores. Tuve una formación acelerada y quemé etapas muy rápido”.

Aunque apareció un equipo para seguir jugando: el Covadonga en Tercera. Y luego, el Oviedo, su Oviedo, en Segunda B. “Para mí fue como volver a nacer, pero al poco de llegar tuve la sensación de que cada día tenía que pasar un examen. Cada día era una prueba para mí. Sentía que dudaban de mí. Jugué un año y no me renovaron. Tuve ofertas para seguir en el fútbol, pero ya tenía un hijo y decidí dejarlo. Fue duro”.

A los meses ya estaba entrenando en el juvenil del Covadonga. Y luego, en el Vetusta. Era noviembre de 2013. “El primer año fue difícil, pero conseguimos remontar.

Al siguiente Carmelo (del Pozo) me dejó toda la responsabilidad e hicimos un año buenísimo. No pudimos ascender, pero esa fue la temporada en la que más disfruté como entrenador. El equipo volaba. No teníamos mucho fútbol, pero a nivel físico asustábamos”.

Es ahí, en su casa, cuando Ania empieza a forjar ese estilo de entrenador con látigo. “Sé bien lo que quiero. La única manera de convencer al jugador es ser firme y coherente. Si al jugador le dices hoy blanco, mañana gris y pasado negro, no cree en ti”. Su salida del Oviedo fue sonada.

“Me voy porque no siento que quieren que siga. Lo podían decir con la boca pequeña por la repercusión, pero no me querían”. Roberto Robles, que entrenaba al juvenil, había llegado al primer equipo un año antes tras el despido de Granero. “Me saltaron por encima y desde ese momento sé que no pinto nada en el club. Soy consciente de que sobro y eso para un entrenador es la muerte. No me dieron ninguna explicación. Y no solo eso, sino que me quitaron al preparador físico”.

Desde entonces, en la carrera en los banquillos de Ania hay más éxitos que fracasos. Ascenso a Segunda B con el Caudal, buena experiencia en el Villanovense extremeño y ascenso a Segunda con el Racing, su gran momento. Tras su despido en Santander, el año pasado, dice que tienes ganas de entrenar.

Ve mucho fútbol, pero no disfruta. “Lo veo en plan profesional. Veo un partido y me fijo si el central cierra o si el lateral mantiene la línea”.

¿Entrenará al Oviedo algún día? “No sé si se dará la ocasión, pero yo soy del Oviedo y lo sabe todo el mundo”, recalca Ania, que ve al equipo de Ziganda en buena marcha y le “presta” que haya jugadores de la casa. Aunque, como buen canterano que fue, avisa. “De la cantera solo se tira cuando no hay dinero. Los únicos que apuestan por la cantera son el Athletic y la Real”.