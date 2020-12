El Oviedo congela las salidas hasta la valoración de su tope salarial

Javier Tebas aseguró el lunes en la cadena Cope que el reajuste había dejado la previsión inicial del 55% de valoración en taquillas y abonos en el presupuesto en un 35%, “si no me equivoco”. La sentencia choca de lleno con la circular que el Oviedo, como el resto de clubes, recibió el pasado 4 de diciembre y que, como explicó LA NUEVA ESPAÑA, cifraba en cero tal concepto, salvo ingreso acreditado y que no sea reintegrable.

La medida supondría que el Oviedo perdería de un plumazo los 1,7 millones presupuestados por abonos y los 240.000 de taquillas. La postura del club es tratar de suavizar el impacto argumentando ante la Liga que el Oviedo ingresa esta campaña 1,5 millones por socios. Aun así, el equipo podría quedarse en saldo negativo, con una masa salarial por encima del techo de gasto que le impone la Liga, en una posición similar a la de otros clubes este verano (Tebas citó en su día a Sporting y Zaragoza, pero hay más) al que se le imponen limitaciones en los traspasos. Si se diera tal circunstancia, la del saldo negativo, el Oviedo no facilitaría ninguna salida en el mercado.

La decisión tiene su lógica desde el punto de vista competitivo. En el caso de que el Oviedo se situara en saldo negativo, solo podría invertir el 25% del dinero que liberara con los sueldos de los que se salgan. Podría darse el escenario de que el Oviedo facilitara la salida de algunos jugadores y aun así no pudiera fichar, por lo que desde el club se considera que es mejor no debilitar la plantilla en el caso de que se llegara a tal circunstancia.

Los clubes con el tope sobrepasado solo pueden invertir el 25% del dinero que liberaren con los sueldos de los que se salgan

La situación puede explicarse con un ejemplo sencillo. Si un club con el tope rebasado llega a un acuerdo en enero para la salida de un futbolista que, por ejemplo, tenga un contrato anual de 250.000 euros, se ahorraría, al estar consumida la mitad de la temporada, 125.000 euros. Lo que en condiciones normales significaría un buen bocado, en una de saldo negativo son migajas. Ese club solo podría destinar a fichajes 31.250 euros (el 25% de los 125.000 euros), por debajo del sueldo mínimo en Segunda (de la mitad de una temporada). Por lo que, concluyendo, ni la salida de un futbolista con sueldo medio daría para fichar al jugador más barato de la categoría.

Pero aún no se tiene confirmación de en qué situación se queda el tope, y la esperanza en el Oviedo es aminorar el golpe con los ingresos por abonados que, justifica el club azul, este curso alcanzará los 1,5 millones de euros. Pero incluso en el contexto de que la patronal acepte esa valoración, el Oviedo perdería todo lo ahorrado en septiembre, ya que a los 200.000 de diferencia con lo presupuestado en socios se sumaría los 240.000 de taquillas que, en el contexto actual (el de que no habrá gente en las gradas durante toda la temporada), no tiene visos de recuperarse.

En cuanto a las palabras de Tebas, en el Oviedo no se tiene constancia de una reducción al 30%, una medida que le daría cierto margen a los azules, aunque también significaría una reducción de parte del saldo sobrante tras el mercado de verano. La circular recibida a comienzos de diciembre hablaba inequívocamente de valorar a cero los conceptos en cuestión, sin mencionar el porcentaje pronunciado por el presidente de la Liga. Por lo que podría tratarse de un error al exponer la situación o que la patronal se esté planteando una medida menos restrictiva para facilitar los movimientos en el mercado de fichajes próximo.

En todo caso, será la Liga la que en una reunión con los rectores del club azul la que cifre de forma definitiva la cifra del tope salarial del Oviedo, que hasta ahora era de 9 millones y que en el caso de que se sitúe por debajo de los 8,6 dejaría al club con el límite sobrepasado y un cambio importante en la estrategia: no se negociaría con ningún futbolista su salida.