Sergio Costa es el ministro de Medio Ambiente de Italia. Por el día de Navidad, el político decidió felicitar las fiestas a sus seguidores desde su cuenta de Twitter, en una instantánea en su cocina, con un delantal blanco y, debajo, una camiseta azul, de la que sobresalía el escudo del Real Oviedo. El napolitano lleva puesta la zamarra azul de la temporada 2015/16, la primera en el fútbol profesional tras el ascenso de Cádiz en mayo de 2015.

"Auguri a tutte e a tutti voi e alle vostre famiglie. È un Natale diverso, ma non per questo senza tradizioni. E come tradizione vuole, mia moglie mi ha messo a ‘faticare’ in cucina. Serene feste a voi”, escribió el ministro en su perfil de la red social. Lo que significa: “Felicidades a todos y todas y a vuestras familias. Es una Navidad diferente, pero no por esto sin tradiciones. Y como buena tradición, mi mujer me ha puesto a pelear en la cocina. Felices fiestas a todos vosotros”.