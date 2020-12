“El trabajo económico del Oviedo este año tendrá su recompensa en el futuro”

Fiel defensor de la cantera, Paredes lidera ahora un consejo que mantiene al club a salvo de los azotes de la pandemia, con la ayuda vital de Carso, sí, pero también con números brillantes en publicidad y abonados. En su completa agenda como máximo representante azul, sobresale en las últimas fechas, el tira y afloja con la Liga para fijar el tope salarial definitivo. La clave para saber si el club puede fichar en enero.

–¿Cómo lleva la presidencia?

–Consciente de que es una situación temporal, yo soy el vicepresidente, y estamos deseando todos en el club que Jorge regrese pronto. Pero es un gran orgullo para mí y para mi familia. Mi padre, que en paz descanse, estaría orgulloso.

–Usted frecuentaba mucho las peñas. ¿Qué es lo que más le piden como representante del club?

–La gente pide subir; quiere, sobre todo, resultados. Aunque puede ser que la exigencia haya bajado por lo vivido el año pasado y por la pandemia, que también influye. Pero lo de la temporada pasada aún influye: Todavía estoy temblando con lo que pasó. Quizás por eso no noto el mismo nivel de exigencia que otros años.

"Lo esencial es evitar el calvario que supondría un descenso. Mira el Dépor el año pasado. Mira ahora el Zaragoza cómo lo está pasando"

–¿Cuál es el objetivo del Oviedo?

–Yo lo tengo claro: el primer objetivo es amarrar los 50 puntos y, a partir de ahí, para arriba. Lo esencial es evitar el calvario que supondría un descenso. Mira el Dépor el año pasado. Mira ahora el Zaragoza cómo lo está pasando. No es que sea poco ambicioso, creo que es realista: primero, la salvación, y después, mirar otros objetivos.

–En la junta sacó pecho de los números del Oviedo en publicidad y patrocinios.

–Es que son muy buenos. Pocos clubes, incluso en Primera, nos igualan. Nosotros estamos limitados en el tema ingresos porque con el convenio de acreedores vigente (finaliza en 2023), no podemos vender jugadores. Por eso debemos explotar otros recursos. Ya hemos superado los 2,5 millones de euros presupuestados en publicidad, y en plena pandemia. Hay que darle las gracias al oviedismo por estar siempre del lado del club, en cualquier circunstancia.

–¿Puede ser el club autosuficiente?

–Eso es lo que pretendemos.

–Sin embargo, siempre presentan déficit en las cuentas…

–A veces el déficit se crea por apostar por plantillas ambiciosas, que se llevan la mayor parte del gasto, y ahí nos echa una mano Carso. También nos condiciona no generar traspasos, pero no es excusa. El camino es no depender de las ampliaciones de Carso. Debemos crear un club autosuficiente y que desde México no tengan que acudir al rescate. Y en los planes de autosuficiencia en básica la apuesta por la cantera.

"Debemos cuidar lo nuestro. Y vender cuando sea posible. Siempre pongo el mismo ejemplo: la Real Sociedad vendió a Illarramendi al Madrid por 38 millones. ¡38!"

–¿Cómo?

–Creo que como se está haciendo últimamente, sobre todo este año. Debemos cuidar lo nuestro. Y vender cuando sea posible. Siempre pongo el mismo ejemplo: la Real Sociedad vendió a Illarramendi al Madrid por 38 millones. ¡38! Aquí también dieron buenos dividendos jugadores como César o Iván Ania. Hay que tener un proyecto y un entrenador que confíe en la casa. Algo que este año se da.

–¿Qué le parece la labor de Ziganda?

–Que lo está haciendo muy bien y, además, con sensibilidad hacia la cantera. También su segundo, Bingen, otro hombre muy válido. Que jueguen cinco chavales de Oviedo en Sabadell es algo histórico. Entiendo que Ziganda está reconduciendo el proyecto de apostar por los de abajo.

–Usted siempre defendió la cantera.

–Siempre. Ninguno de los que están ahora con el primer equipo me sorprende porque les veía potencial para llegar ahí. Pero es clave alguien que tire de ellos. El Oviedo es un club de cantera y Ziganda cree en ello.

–¿Renovaría a Ziganda?

–¿Me preguntas como aficionado o como directivo?

–Ambas…

–Como aficionado, sí. (Pausa) Y como presidente en funciones, también. Pero ya lo hablaremos cuando llegue el momento.

–¿Y Arnau?

–Es trabajador, serio, hombre de fútbol. Hay un trabajo en equipo con él, aunque él se encarga de la parte deportiva con total independencia. Está muy pendiente de todo. Con el tope salarial, especialmente.

"Ahora debemos presentar todos nuestros ingresos, justificarlos, y la Liga irá analizando y nos dirá si aceptan o no. Y en qué cantidad. Así se fijará el tope"

–¿Con qué tope contará el Oviedo en el mercado de invierno?

–Aún no lo sabemos, estamos negociando.

–¿Qué sensaciones tiene? ¿Mejores que tras la junta?

–Estoy expectante. El contacto entre el club, a través de Verae (asesor en materia económica), y la Liga, con su departamento de control económico, es constante. Hablamos casi todos los días y por ahora parecen receptivos. Ahora debemos presentar todos nuestros ingresos, justificarlos, y la Liga irá analizando y nos dirá si aceptan o no. Y en qué cantidad. Así se fijará el tope.

–¿Pueden justificar 1,5 millones de ingresos en abonos esta temporada?

–Prefiero no hablar de cifras hasta que no sean definitivas.

–Están peleando cada ingreso, incluso el dinero de las quinielas. ¿Por qué ahora sí y antes no lo incluían?

–Porque ahora consideramos que cada ingreso puede ser vital para nosotros.

–Tebas habló de que las taquillas y abonados se valorarán al 30%.

–No nos consta. La circular que recibimos nos obliga a presupuestar como si en toda la temporada no hubiera aficionados en la grada. O sea, a cero.

“Existe la posibilidad de quedarnos en saldo negativo, pero hay que esperar: el contacto con la Liga es diario”

–¿Podría el Oviedo quedarse en saldo negativo?

–Es una posibilidad, si nos quitan todo lo presupuestado en taquillas y abonos, pero hasta que no haya respuesta definitiva no me atrevo a pronosticar nada.

–¿No le parece injusta una Liga tan estricta con algunas medidas y que, sin embargo, permita a otros saltarse el tope?

–Yo lo único que puedo decir es que nosotros cumplimos escrupulosamente con las medidas impuestas por la Liga. ¿Que hay equipos que no lo hacen? Eso le corresponde a la Liga reglarlo.

–Pero se compite en desigualdad de condiciones.

–¿Sabes lo que pienso? Que el trabajo económico que estamos haciendo este año tendrá su recompensa en el futuro. Quizás el año que viene. Porque en teoría tendremos un tope importante y muchos rivales podrían quedarse sin poder fichar.

–¿Se les ofreció al Oviedo el crédito de 5 millones por el que han optado otros clubes como el Sporting?

–Sí, pero lo rechazamos. Nosotros tenemos el mejor aval: el Grupo Carso.

–¿Cómo es la relación del Oviedo con la Liga?

–Normal, profesional. Ni buena ni mala.

“La relación con la Liga es profesional: ni buena ni mala”

–¿Cómo es el contacto?

–En temas económicos está en manos de Verae. Y a las reuniones telemáticas me conecto siempre yo. También me suelen acompañar David Mata (gerente) y Federico González (asesor de Carso).

–¿El VAR?

–Fue y soy defensor del videoarbitraje en el fútbol. Creo en él. La herramienta es muy buena pero quizás hay que replantearse su funcionamiento, su protocolo. La labor arbitral es muy difícil pero no me parece que acerque la justicia deportiva como yo esperaba. Y además ni los aficionados ni los jugadores parecen entender muy bien su funcionamiento.

–¿Qué le pide a 2021?

–Salud, lo tengo claro. Salud para todos. Y deportivamente un año sin problemas y luego veremos dónde podemos llegar.