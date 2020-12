Los tres fichajes de Nacho López, básico en el regreso a Segunda del Oviedo

Por partes. “Llegué al Oviedo en alevines y estuve en todas las categorías. Me sentía importante, porque el Oviedo estaba en Primera y estar en El Requexón era otro nivel. Para un chico de Oviedo, estar en el club de su ciudad es lo máximo”. Pero para Nacho, también para el oviedismo, todo cambió en 2003. El club pasó a la ruina. La cantera también.

“Muchas veces solo se cuenta lo del primer equipo, pero la cantidad de críos que se quedaron colgados no se quedó atrás. De un día para otro El Requexón se convirtió en un solar. Teníamos todo y pasamos a no tener ni luz ni agua para ducharnos. El Vetusta desapareció. Los que éramos juveniles nos tuvimos que buscar la vida”, recuerda Nacho. Ahí empezó el ovetense un largo periplo en varios equipos de la región, siempre con el Oviedo siguiéndole los pasos de cerca. Todavía no era lateral: jugaba como extremo. Juega en el Lealtad, deja buenas sensaciones, y el club azul lo llama para hacer la pretemporada.

Era el año 2007. Lobo Carrasco era el entrenador. “No le convencí y no me quedé en la temporada. Estuve solo quince días. Luego algún compañero me contó alguna historia surrealista (de los métodos de Lobo Carrasco)”. Nacho completa dos buenas temporadas en el Lealtad y en el Langreo. Dos años después el Oviedo vuelve a llamar a su puerta. Esta vez, se queda.

“Fue una alegría inmensa volver a El Requexón. Es un lugar donde pasé muchos años de mi vida. Era una especie de deuda pendiente que tenía con el club. No conseguimos ascender, pero me sirvió de aprendizaje”.

En el verano de 2010 Nacho vuelve a salir del Oviedo. Firma con el Caudal de Paco Fernández. El también ovetense le cambia su vida deportiva: le pone e el lateral diestro. “Me adapté bien y me di cuenta que era mi posición perfecta para dar más rendimiento al equipo”. Tres temporadas en el Caudal y otra en el Avilés son suficientes para que el Oviedo le vuelva a llamar. Esta vez, para ficharle y ser el lateral derecho titular en un equipo confeccionado para ascender. Es el verano de 2014. “Me llamó Carmelo (del Pozo) y firmé el contrato con los ojos cerrados. Era cumplir un sueño”.

El resto es historia. El Oviedo regresó a la élite con Nacho como indiscutible. Luego, ya en Segunda, las cosas fueron algo peor. El club fichó a José Fernández y Diegui venía pisando fuerte. “Apostaron por él muy rápido (por José Fernández) y pasé a un claro segundo plano. José era muy buen lateral, pero las cosas no le salieron bien al principio. Yo no debuté hasta la jornada 8 y luego me lesiono. Fue una situación difícil y además creo que no estábamos a gusto ninguno de los tres (él, Fernández y Johannesson). No tenía ningún sentido tener tres laterales derechos en aquella plantilla”.

El año acabó torcido por la salida de Egea y la llegada de Generelo al banquillo, ex jugador de la plantilla. “Fue muy raro. De la noche a la mañana pasó a ser nuestro entrenador y creo que los directivos se habrán arrepentido de esa decisión, porque el resultado fue desastroso”, recuerda Nacho. El Oviedo no se metió en play-off y Nacho acababa contrato. “César me llamó para decirme que no me renovarían, al principio se hace duro pero el fútbol es así. No puedes hundirte. Tienes que intentar que los malos momentos no se noten”, se sincera Nacho, que tras estar en el Oviedo jugó en la Ponferradina, Lealtad y Pontevedra.

Ahora está en el Salamanca. Fue precisamente Sergio Egea, recientemente despedido por los malos resultados, el que puso su nombre encima de la mesa para reforzar la zaga salmantina. “Está siendo un año difícil y a ver si podemos mejorar”, dice Nacho, que ve en buena sintonía al Oviedo de la mano de José Ángel Ziganda. “La gente se siente identificada con el equipo y eso es muy difícil. La afición del Oviedo es muy exigente”.