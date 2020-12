El director deportivo del Oviedo, Francesc Arnau, valoró el mercado de invierno tras la presentación de Borja Valle

Límite salarial: “Cuando terminamos el mercado de verano teníamos tope salarial, pero hace dos semanas hubo un cambio de criterio de la Liga donde este salario se nos redujo prácticamente a cero. Hemos estado rascando estas dos semanas y hemos hecho números. Nos dio para fichar a Borja Valle sin salidas. Hay muchas partidas y pudimos justificar pequeños ingresos. Son negociaciones con la Liga. Tenemos que estar pendientes de improvisar. La prioridad era firmar a Borja Valle y así lo hemos hecho. La planificación, a partir de ahora, dependerá de las salidas. No podremos hacer ningún fichaje”.

¿La prioridad es fichar un portero?: “No es ninguna prioridad, porque no es oficial que pueda haber salidas. En la portería estamos contentos con los dos y no es una prioridad. Si Gabriel sale podríamos valorar incorporar a otro. Ojalá puedan estar hasta final de temporada. Respecto a Aburjania es más o menos lo mismo".

Mujica y Cedric: “A ellos les ha afectado el hecho de tener una plantilla amplia. Son de los que más han sufrido. Con Mujica estamos tratando la salida y con los demás estamos en contacto".

Mujica, Aburjania y Brazao, fichajes de Arnau que pueden salir: “El tiempo siempre da y quita razones. Hay que valorar todo en un conjunto. A nivel individual estos jugadores no están entrando, pero hay condicionantes. También influye que otros jugadores aparezcan, como los de la cantera. Cuando hay un futbolista que no funcione y no me preocupa que hayan sido fichajes. Estamos para trabajar. Aunque todos los que hubiese traído tuviesen que salir no sería un problema”.

¿Fichar un lateral izquierdo es una prioridad?: “Ahora mismo tenemos el número necesario de jugadores en defensa. Si vemos algo que mejore lo que tenemos lo haremos. Tenemos que hacer un cambio de cromos. Si no vemos nada que mejore no ficharemos nada”.