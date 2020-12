Borja valle se entrenó esta mañana en El Requexón y luego fue presentado como nuevo jugador del Oviedo. Estas fueron sus declaraciones.

El fichaje: “No fue difícil. Cuando llegué de vuelta a España necesitaba estar tranquilo y desconectar. El acuerdo fue rápido y sencillo y al final tu pasado te marca más que un tema deportivo o económico. Fue bastante sencillo y se puso de ambas partes”.

Su pasado en el Oviedo: “Ha influido en el 95%. Vine siendo un niño y se me dio la oportunidad de representar al equipo. Tenía miedo cuando firmé. Tuve la fortuna de ser uno de los hombres del ascenso y no se olvida. El año siguiente también fue muy bonito, aunque al final no nos metimos en play-off. Lo único que deseo es que volver a vivir algo parecido a esa etapa”

Diferencias: “Borja Valle sigue siendo el mismo, la misma persona, siempre me he considerado honrado y humilde. Seguramente no tomaría las mismas decisiones que tomé, pero soy el mismo. Me mostré al 100% desde que llegué hasta que me fui. Los seguidores del Oviedo saben como es Borja Valle. Hemos firmado hasta finales de temporada y cuando acabe el curso decidiremos”

Su famosa celebración: “Ayer, con el anuncio de la firma, volvió a salir el video de celebración del ascenso y te hace recordar momentos bonitos. Hoy, hablando con uno de los empleados, le dije que ojalá pasasen diez años para volver a hacerlo. Lo volvería a hacer”

Su posición en el campo: “No hemos tenido tiempo de hablar mucho. Arnau me conoce y el míster creo que también. Los últimos años he jugado más de segundo punta. He hablado con el míster y aceptaré cualquier rol o cualquier posición".

Objetivo del equipo: “No creo que haya que pensar en objetivos a largo plazo, hay que ser ambiciosos, pero pensando en el próximo partido. Lo viví en otros clubes. No nos benefició en estar pensando en un objetivo y al final nos comió y eso puede suceder. En esta competición no me sorprende nada. Con el Dépor arrasamos en la primera vuelta de hace dos temporadas y luego perdimos identidad y entramos en playoff de milagro. Es posible cualquier cosa, y más en un club como el Oviedo. Solo hay que pensar en ganar el Mallorca, luego veremos y se valorará el trabajo que se ha hecho. No hay que pensar en dar caza a los de arriba".