Borja Valle se presentó hoy como nuevo jugador del Oviedo y antes de atender las preguntas de los periodistas quiso aclarar varios asuntos de su salida en 2016.

“Quería agradecer todo el trato que he recibido desde que he llegado. Estoy muy feliz y contento. Vuelvo a una de mis casas. Aquí viví dos años maravillosas y Me gustaría aclarar alguna cosa que hizo daño con el paso del tiempo. La decisión de salir del Oviedo fue mía, pero había una persona trabajando en el club que no benefició en nada a mi decisión. Me molestó que se dijese que fingí una lesión para no renovar. Quería aclarar esto y solo quería decirlo hoy. Quiero disfrutar de este club y sonreír”, recalcó Valle.

Las palabras de Valle, aunque sin nombrarlo, van referidas a Joaquín del Olmo, antiguo director general del Oviedo hasta su salida en octubre de 2019. El mexicano era el máximo responsable de las decisiones deportivas.