El Oviedo se entrenó esta mañana en El Requexón y Borja Valle pudo ejercitarse con el grupo por primera vez a las órdenes del Cuco Ziganda, con quien ya mantuvo una charla ayer. El berciano, flamante fichaje, ya se ejercitó el jueves en solitario en El Requexón a la espera de saber el resultado de una PCR que ha dado negativo. Antes de viajar a Oviedo, el domingo, Valle ya había pasado otra prueba PCR que también dio negativo.

Hoy pudo ejercitarse por primera vez con sus compañeros, aunque no podrá jugar el domingo ante el Mallorca por un asunto legal. Hasta que no se abra el mercado (lunes, 4 de enero) no puede jugar. El propio futbolista dijo ayer en su presentación que espera poder debutar próximamente. El Oviedo se entrenó hoy con la baja de Brazao, que ya está en Asturias pendiente de pasar una PCR, y con las de Borja y Edgar, que se recuperan en sus contagios de covid.