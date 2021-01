De Carlos Muñoz a Iván Ania pasando por Esteban: los jugadores que volvieron al Oviedo como ha hecho Borja Valle

“Volver siempre es positivo porque significa que el club te sigue queriendo. Y eso no es sencillo en el fútbol”. Lo explica Carlos Muñoz, el gran goleador del Oviedo de los noventa. Carlos firmó por el Atlético de Madrid tras ascender con el Oviedo en 1988 y al año siguiente regresó al club azul y vivió una de las mejores etapas de la historia del equipo.

“Cuando surgió la oportunidad de regresar no lo dudé, al final lo importante es estar donde eres feliz. Cada retorno es distinto y el mío fue perfecto porque regresé en una etapa muy bonita”, recalca Carlos, que bendice la llegada de Valle. “Es un buen fichaje para el Oviedo que puede aportar muchas cosas en el ataque”, finaliza Carlos.

La cara amarga del regreso al Oviedo la vivió Manel, que volvió al club azul en enero de 2003. Fue la temporada que acabó con el descenso administrativo. Manel venía del último Dépor grande de Primera División. “Las cosas no fueron agradables, pero yo no dudé cuando me llamó el Oviedo. Cuando llegué la situación ya era complicada y todo se torció, pero yo intenté darlo todo y aportar la experiencia que tuve tantos años fuera”, recalca Manel.

Como Carlos, cree que el fichaje de Borja Valle es un acierto. “Es un futbolista muy aprovechable que viene con experiencia. Al Oviedo le va a venir muy bien”, explica Manel. Hay otros ejemplos más recientes de jugadores que regresaron al Oviedo.

El triunfal es el de Esteban, que volvió en 2014 y ascendió como capitán. En ese vestuario estaba Borja Valle. Y también Nacho López, otro que volvió. “Me llamó Carmelo (del Pozo) y firmé el contrato con los ojos cerrados. Era cumplir un sueño”, recuerda el lateral.

A Iván Ania le fue algo peor. El extremo regresó al Oviedo en 2009. “Para mí fue como volver a nacer, pero al poco de llegar tuve la sensación de que cada día tenía que pasar un examen. Cada día era una prueba para mí. Sentía que dudaban de mí. Jugué un año y no me renovaron. Tuve ofertas para seguir en el fútbol, pero ya tenía un hijo y decidí dejarlo. Fue duro”. Otros jugadores del Oviedo que también regresaron a la entidad además de Valle y los anteriormente citados fueron Jaime Cuesta (1978) Uría (1983), Juan Carlos (1984), Bango (1998), Oli (2000), Juanchi González (2004) y Rafa (2005).