El Cuco Ziganda, entrenador del Oviedo, valoró esta mañana la situación del equipo azul antes de enfrentarse mañana al Mallorca en el Tartiere (21.00 horas). El técnico pasó revista sobre los jugadores tocados. “Tejera sigue su proceso de recuperación y no está disponible. Carlos está bien, aunque no para jugar de inicio. Grippo también lleva un par de días con el grupo. Teniendo a Carlos esperamos que no podamos echar mano de él”, afirmó. Sobre el duelo ante el Mallorca dijo que es "una grandísima oportunidad para empezar el año y una motivación extra para jugar el partido".

Respecto al último partido de Liga se mostró autocrítico. "Contra la Ponferradina no fue nuestro mejor partido y nos fuimos dolidos. Hemos tenido unos días de reconectar y el equipo ha venido con muy buena energía, talante y humor. Ha habido entrenamientos de calidad y llegamos bien preparados a nivel mental y táctico. Tenemos que confiar en las virtudes del equipo".

Ziganda también valoró por primera vez la llegada de Borja Valle. "Es un jugador que puede actuar en todos los frentes de ataque. Es un jugador que pensamos que nos dará un plus y un salto de calidad. Tiene experiencia, conoce la ciudad, el club y el entorno. Es importante que tenga esas condiciones porque nos puede dar alternativas diferentes".

Respecto al mercado de invierno dijo que "Arnau y yo estamos en contacto diario y la opinión es la misma. La plantilla es la que es y estamos contentos. Con ella tenemos que tirar”.

Por último, Ziganda habló de las posibles salidas: “Rafa quiere salir y Aburjania no lo sé, nadie me ha dicho nada. No hay ninguna razón por la que han jugado poco. Somos 25 contando a Javi Mier y no pueden jugar todo. Uno trata de ser lo más objetivo posible. No hay sitio para todos. No hay ningún problema con ellos ni personal ni deportivo, pero tienes que aportar por unos jugadores. Imagino que en esta semana tendrán oportunidades de sentirse futbolistas”