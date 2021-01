Año nuevo, vida parecida. Y buscando el estirón. El Oviedo debuta esta noche en 2021 ante el Mallorca (21.00 horas, Gol). Para el equipo azul supone la oportunidad de empezar el año con buen pie, dejar atrás el resbalón ante la Ponferradina y además conseguir la primera victoria ante un rival de los de arriba.

De momento, el Oviedo solo contabiliza el triunfo en el derbi ante el Sporting contra rivales de los seis primeros puestos.

El Mallorca, un coco y ricachón de la categoría, todavía no sabe lo que es perder fuera de casa. Oportunidad para que el Oviedo se lo crea. El objetivo que no se dice en público es dejar el carril de la simple tranquilidad y aspirar a cotas más altas. Para eso ha venido Borja Valle, que todavía no podrá debutar hoy y se ha quedado fuera de la convocatoria (no puede jugar hasta que se abra el mercado por la normativa).

Ziganda deberá remodelar su once debido al covid y a las sanciones. Salvo la defensa, todas las líneas presentan bajas significativas.

Tejera y Edgar son dos de las más sensibles. Ambos son básicos para el Oviedo y no estarán hoy en el Tartiere. El capitán se recupera de su lesión y Edgar está contagiado de coronavirus. Jimmy y Javi Mier, titulares en Sabadell, serán sus sustitutos salvo sorpresa. La línea de ataque también está afectada por esos mismos dos frentes: el covid y las sanciones.

Borja Sánchez también está contagiado y Sangalli vio la quinta amarilla en el último partido del año en El Toralín. Sin los dos hombres de banda habituales, toca cambio de posiciones. Nahuel regresará a la izquierda, la posición que más conoce en su carrera.

Y Viti ocupará la derecha. Ziganda valoró durante la semana la posibilidad de ubicar a Riki como extremo, pero el previsible mal estado del césped del Tartiere ha inclinado la balanza hacia el de Laviana.

En el frente de ataque Rodri es el mejor situado para ser titular por primera vez en la temporada y acompañar a Blanco Leschuk. El ariete ya anotó un gol ante el Tenerife en el último partido de Liga.

Ziganda ha llamado al canterano Joselu para completar la convocatoria y ha dejado fuera a Mujica, que busca equipo para salir en el mercado de invierno. El Mallorca, invicto fuera de casa, también llega con varias bajas.

No jugarán los defensas Antonio Raíllo y Braian Cufré, sancionados, ni tampoco viajarán los lesionados Dani Rodríguez y Martín Valjent. Marc Cardona y Jordi Mboula se encuentran confinados al dar positivo esta semana en coronavirus.