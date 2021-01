El Oviedo vuelve a enfrentarse al reto de dar bajas: Ziganda se resigna y los agentes se lamentan

El catalán se enfrenta al mismo problema que hace un año: la dificultad para dar salidas. Lo positivo para el club azul es que no existe la urgencia deportiva de entonces, con el descenso acechando. Si lo complicado del pasado mercado fue encontrar acomodo a los jugadores por sus altos contratos, el contratiempo actual es la escasez de ofertas.

La crisis económica a causa del covid ha golpeado a las arcas de todos los clubes sin excepción y se mide cada movimiento al milímetro.

“No es fácil encontrar equipo porque esta vez no hay dinero. Ese es el problema de 2021”, asegura un agente de futbolistas con mucho peso en el mercado. Por eso, cada palabra cuenta. Ziganda se puso delante de un micrófono ayer en El Requexón y habló sobre los posibles futbolistas que pueden salir del Oviedo. “Rafa (Mujica) quiere salir y Aburjania no lo sé, nadie me ha dicho nada.

No hay ninguna razón por la que hayan jugado poco. Somos 25 contando a Javi Mier y no pueden jugar todos. Uno trata de ser lo más objetivo posible. No hay sitio para todos. No hay ningún problema con ellos ni personal ni deportivo, pero tienes que apostar por unos jugadores. Imagino que en esta semana tendrán oportunidades de sentirse futbolistas”, recalcó el entrenador azul.

Precisamente por eso, porque ha dicho públicamente que quiere salir, dejó fuera el navarro a Mujica de la convocatoria. No así a Aburjania, que no obstante busca equipo aunque el club lleve el asunto con más sigilo. El problema es que no llegan (de momento) ofertas en firme que satisfagan a ambas partes. A Mujica le quieren el Numancia y varios equipos potentes de Segunda B, pero se quiere quedar en Segunda.

Y Aburjania ni contempla equipos de una categoría inferior a la actual. Por eso, las sensaciones del club son de absoluta prudencia respecto a los jugadores señalados para salir. Un caso clave es el de Brazão.

Al club le interese que el portero se quede y cumpla su contrato para evitar salir al mercado a por otro meta. El jugador quiere minutos, pero en el club cada día pesa más la sensación de que se quedará por la falta de una oferta apetecible.

El entorno del jugador tampoco lo descarta. De momento, el brasileño ya está en Asturias y va hoy convocado. Sin salidas, no habrá fichajes. Y Ziganda lo sabe. “Arnau y yo estamos en contacto diario y la opinión es la misma. La plantilla es la que es y estamos contentos. Con ella tenemos que tirar”, dijo el técnico.

De momento, la única incorporación es Borja Valle. “Es un jugador que puede actuar en todos los frentes de ataque. Es un jugador que pensamos que nos dará un plus y un salto de calidad. Tiene experiencia, conoce la ciudad, el club y el entorno. Es importante que tenga esas condiciones porque nos puede dar alternativas diferentes”, finalizó el técnico del Oviedo.