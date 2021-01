El análisis del empate entre Oviedo y Málaga: una versión valiente ante un favorito

Pero no contaba el equipo de Luis García con la reacción del Oviedo. De un equipo que a cada carencia responde con orgullo. El de Ziganda es un conjunto que nunca baja los brazos, y esa virtud conviene subrayarla porque no es tan sencilla de lucir. Corrigió su despiste inicial con más dosis de concentración, nunca se fue del partido, y aprovechó sus bazas, condensadas esta vez en las jugadas a balón parado. Al Oviedo le sobró valentía, jugó sin complejos, y pudo llevarse el triunfo si Obeng hubiera estado más atinado con su cabezazo al final. No hubiera sonado a recompensa injusta.

Los dos estrenos de año de Javi Mier

Javi Mier debutó en el Oviedo hace casi un año. El 5 de enero de 2020, el canterano fue titular por orden de Javi Rozada en el empate de los azules ante el Málaga (1-1) en el Tartiere. Aquel estreno le dejó un sabor de boca agridulce. Una mano suya, mientras estaba en la barrera, les permitió a los andaluces igualar. Para el inicio de 2021 el destino le tenía reservada otra plaza en el once y más protagonismo. Mier fue el autor del 1-2, antes del descanso, con un remate complicado que enganchó en el momento exacto. Era su primer gol en el fútbol profesional. Ahora que está asentado en los planes de Ziganda como hombre polivalente, su estreno anotador puede ayudarle a soltarse. Su volea de ayer fue la guinda a la que seguramente haya sido su mejor actuación en el primer equipo del Oviedo.

El Oviedo hace una grieta en el muro del Mallorca

Los números del Mallorca fuera de su estadio imponían en la previa al choque de ayer. Nueve partidos había jugados a domicilio: seis triunfos bermellones y tres empates. Y, además de los 8 goles logrados, una cifra que asustaba: un solo gol en contra en esos 9 duelos. La roca más sólida de la Segunda fuera de casa. La primera media hora de partido parecía perfecta para engordar los números, pero el Mallorca no contaba con la reacción de fe del Oviedo. Javi Mier y Arribas acertaron en jugadas de estrategia para crear la grieta más visible en el muro bermellón en su versión de fuera de casa. Las jugadas de pizarra son básicas en esta categoría, y cobran importancia cuando las condiciones del campo no ayudan a elaborar la jugada, como sucedió ayer. El Oviedo empieza a sacar réditos a un arte que le puede impulsar en la tabla.

Nahuel asume el mando en el vacío de medias puntas

Nahuel asumió ayer el mando con una actuación de menos a más en un duelo en el que buena parte de las esperanzas de puntuar pasaban por sus botas. Sin Sangalli, sancionado, ni Borja Sánchez, con covid, él era el único media punta puro en el equipo, aunque acostado esta vez en la izquierda. En una excelente segunda parte, Nahuel demostró que el talento se adapta a cualquier posición y condición del terreno de juego. Ziganda optó esta vez por el dibujo con dos delanteros, aunque ni Rodri ni Obeng, acompañantes de Leschuk, encontraron el premio.

El césped, problema sin solución

Al primer temporal, las vergüenzas al aire. En esta ocasión está el pretexto de un temporal de lluvia que no ha dado tregua en la última semana, una tormenta continúa a la que el césped no estaba acostumbrado. Pero el choque ante el Mallorca vuelve a poner de manifiesto que el terreno de juego es un enemigo más para el Oviedo cuando llegan los tiempos de lluvia y heladas. La cosa es que el estadio parece estar maldito desde que el conjunto azul se mudara, allá por el año 2000, justo en el inicio del camino a los infiernos. Ya lo advirtió Luis Aragonés, técnico el año anterior a la mudanza: “Jaula nueva, pájaro muerto”. Recuperado el sitio en el fútbol profesional, la maldición parece ahora acompañar con el estado del césped. Ni con reformas ni con lámparas. No hay nada que pueda con un buen temporal.