Aquella pretemporada surrealista del Oviedo en Guinea: “Nos pasamos una semana durmiendo en un barracón”

Naves fue un prometedor lateral derecho que irrumpió en el Oviedo en los ochenta. Llegó procedente de la cantera. “Me crié en Pumarín y empecé a jugar en el colegio. Luego Julio Marigil me reclutó para la peña Marigil. Era un padre deportivo para todos nosotros. Con el crecí deportivamente”. En su último año de juveniles el Oviedo le recluta. “Para mí fue todo. Yo iba al fútbol con mi padre y crecí viendo al Oviedo. Me entrenó Saavedra, que era un avanzado del fútbol”.

Naves destacó en el Oviedo aficionados y poco a poco se fue ganando un hueco en el primer equipo. El equipo acababa de subir a Segunda tras un año infausto en Segunda B. Naves lo recuerda todavía con cautela. “Era una plantilla larguísima y un vestuario dividido. Con dos bandos. Me acuerdo de uno de los primeros entrenamientos. Alguien dio una patada en una pachanga y casi acaban a gorrazos. Era otro fútbol. Al final te arropaba gente como Vicente, que para mí lo es todo”.

En el año 80 a Naves le hacen su primer contrato. “Ni pregunté cuánto iba a cobrar, pero recuerdo que las condiciones estaban bien. Fue el momento de mi vida y empecé a pensar en plan profesional. Me aislé un poco en el fútbol”.

Entre tanta pelota, hubo espacio de sobra para episodios memorables por surrealistas. Como aquella pretemporada en la que el Oviedo se desplazó a Guinea Ecuatorial a jugar un torneo internacional contra Camerún, Nigeria y la propia Guinea. La expedición azul se pasó toda la semana previa poniéndose vacunas. Pero lo que se encontraron no era lo esperado. “Aquello era cochambroso. Yosu Nando era el entrenador y quiso dar la vuelta de inmediato. Nos pasamos una semana entera durmiendo en un barracón y todo era como una especia de campamento. Algún jugador lo pasó realmente mal, sin moverse de la cama en toda la semana”, rememora Naves.

Lo que empezó con una pretemporada para olvidar prosiguió con una campaña prometedora para Naves. “A nivel global la campaña fue irregular y había mucha presión. Éramos un equipo muy joven. Yo jugué todo hasta diciembre hasta que tuve la lesión y a partir de ahí todo cambió”. Naves jugó esa campaña 16 partidos. “A la siguiente casi no tengo oportunidades. Toni Cuervo era el secretario técnico, hablamos de mi situación y acabé en el Caudal”.

Allí estuvo Naves cuatro años. Su último equipo fue el Mosconia. “Nuestra época era complicada y vivir del fútbol era complicado. Había que tener la cabeza suficiente para invertir bien. A mí no me ha ido mal. Disfruté dos años del fútbol profesional y luego no se me dio mal en los seguros. Mucha gente en mi trabajo me conocía por el Oviedo. Me decían: ‘Hombre, tú eres Naves’. Fue corto, pero intenso”.