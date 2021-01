José Ángel Ziganda atendió a los medios antes de la sesión matinal en El Requexón, la última para decidir el equipo inicial que presente el Oviedo mañana en Málaga.

La recuperación.

“La prórroga influye, hay poco tiempo de recuperación pero alguno de los defensas tiene que repetir. No sabemos aún si jugará Grippo o alguno de los dos centrales. Es un poco precipitado para Grippo pero si tiene que jugar lo hará”.

Las bajas.

“Todos los jugadores son importantes, en este caso los que faltan son titulares habitualmente y con buen rendimiento. Pero hay que reconocer que los que salieron en su lugar lo han hecho bien. Jimmy y otros están aprovechando su oportunidad”.

Otra vez ante el Málaga.

“Será parecido por igualdad de fuerzas, ahí está la clasificación. Será de estar pendiente de los detalles, dependerá de las áreas, en ese aspecto tendrá similitud con el partido de la Copa”.

En busca del triunfo.

“Siempre viene bien conseguir una victoria, son tres puntos y más moral para el grupo. Es importante darle continuidad al trabajo que estamos haciendo. Que se vea un equipo reconocible, con automatismos, que dé igual quién juegue. Que se vea que cada vez hacemos mejor las cosas, y con energía y espíritu. Nos queda un mundo con la segunda vuelta”.

¿El rival más duro hasta la fecha?

“Hay tres o cuatro equipos con un nivel muy alto, que compiten siempre bien y están sacando muchos puntos. Que me haya gustado por su juego, diría el Rayo y el Almería. Los resultados del Sporting tienen mucho mérito. La igualdad es máxima, aunque haya equipos que ganen les cuesta”.

Juanjo Nieto.

“Es buena señal que otros equipos se interesen por Nieto. Hoy en día, con el scouting la información es completa. No sé si Nieto tiene posibilidades en equipos de Primera, pero estaríamos contentos porque eso significaría que está haciendo un buen año. Yo no tengo dudas con él, juega siempre y espero que no solo mantenga el nivel, sino que además lo mejore. Tiene un potencial bueno, está en época de mejorar”.

La próxima semana, sin partidos.

“Será como una pretemporada. Aprovecharemos la semana, no jugamos por eliminarnos de la Copa, para entrenar y meter carga física importante. Es una semana buena para cargar a todos, especialmente los que llevan menos minutos en este inicio de año”.

¿Plantilla más corta o igual?

“Tal y como están las condiciones, con la pandemia, contagios… Vemos al equipo vecino con problemas, lo que conlleva un brote, y hay que decidir si te salvaguardas o no. También es importante tener a la gente motivada, las cartas están boca arriba pero todos deben estar dispuestos a pelear. No hay sitio para todos, el que se quede que lo haga con mentalidad y energía para dar su mejor versión. No hay tiempo para desilusiones. Si se quedan, encantado, que lo hagan con todo el ánimo del mundo. Si no, lo mejor es hablar y buscar una solución.

Nahuel por dentro o en la banda.

“Me gusta en las dos posiciones. Se le ve en el campo. me gusta dentro porque es diferencial, no hay uno como él en la plantilla. Pero también puede jugar en la izquierda. Lo utilizaremos en función de los partidos y los compañeros”.

Brazao, suplente en la Copa.

“No sé si se esperaba jugar. Hablo con él, sabe que tiene que estar preparado. Le ha coincidido mal las vacaciones y se retraso en el regreso por problemas familiares le perjudicó. En la Copa sacamos un equipo que estaba preparado cien por cien. Aquí no se juega porque sí. Si Diegui juega en Copa es porque se lo está ganando en los entrenamientos. Brazao llegó tarde de las vacaciones y no era fácil, pensamos en él también: no regalamos nadie a nada. Es joven y estará aprendiendo de esta situación”.