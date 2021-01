“Me da la sensación que dejamos escapar dos puntos”. Ese fue el primer análisis del partido que realizó el técnico del Oviedo, José Ángel Ziganda, que añadió “por juego, ocasiones, llegadas, creo que hicimos méritos para ganar. No fue así y nos queda más remedio que insistir para conseguir lo que nos está faltando”. El técnico navarro destacó que “nos queda la sensación que se nos escapó un partido que se nos complicó al encajar un gol en frio, pero conseguimos rehacernos y tuvimos ocasiones más que de sobra para cerrar el partido con una victoria. Todo el control del partido, a excepción del tramo inicial fue nuestro. Ellos marcaron y se replegaron, mientras que a nosotros nos faltó acierto para cerrar el partido”.

Ziganda se refirió a la jugada del gol encajado por su equipo y no escondió que “me dolió mucho por la forma en la que se produjo. Es un error de concentración y de no ajustar bien las marcas. Nos despistamos y lo pagamos”. A pesar de que el punto le parecía corto, Ziganda destacó que lo positivo fue “la mentalidad que mostró el equipo, que sale siempre a ganar. Hay que rescatar las cosas buenas. Está claro que nos faltan puntos, pero no queda más que insistir y confiar en el trabajo que estamos realizando”.

Con respecto a si era optimista de cara a la segunda vuelta dijo que “las sensaciones que da el equipo son buenas, tiene identidad y se está afianzando con un estilo claro y mentalidad ganadora”.