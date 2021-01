Cedric pide salir del Oviedo al no contar con minutos

Un jugador que está muy cerca de salir del Oviedo es Cedric Teguia. El extremo, según confirman fuentes conocedoras de la operación a LA NUEVA ESPAÑA, prepara su marcha después de tener una conversación con el club. La situación del extremo ha cambiado radicalmente tras el fichaje de Borja Valle.

El camerunés, de 19 años y cedido por el Atlético de Madrid, no ha tenido la participación esperada (solo 157 minutos) y la llegada del berciano al frente del ataque ha sido determinante para que apueste por su marcha.

Además, la eliminación en Copa de los azules también ha sido un factor clave en la decisión del jugador. Cedric veía el torneo del KO como la competición ideal para tener los minutos que no disfruta en Liga y el adiós ante el Málaga le cayó como jarra de agua fría. Hace dos semanas, de hecho, el Oviedo ni contemplaba su marcha.

Ahora, el futbolista busca una salida y así se lo ha hecho saber al club azul, que es un simple espectador en los movimientos. Una posibilidad que tiene Cedric encima de la mesa es la de regresar al filial del Atlético de Madrid, aunque la intención del extremo es encontrar acomodo en un equipo de Segunda.

Los colchoneros atraviesan un mal momento. Van los penúltimos en el grupo 5 de Segunda B y la vuelta del extremo podría ser un buen argumento de cara al resto de competición. No obstante, Cedric tiene algún otro equipo siguiéndole la pista y sus agentes buscan la mejor opción en Segunda División. Lo esperado es que esta misma semana su situación se decida.

La llegada de Cedric al Oviedo fue una operación que se gestó a contrarreloj en verano para dotar de más velocidad al equipo tras las marchas de Bárcenas y Berjón. Nahuel y el camerunés fueron los elegidos por la dirección deportiva.

Además, Cedric vino en unas condiciones económicas favorables para el Oviedo debido a la gestión directa de Arturo Elías con Gil Marín, máximo accionista del Atlético de Madrid. La dirección deportiva apostó por Cedric para tener más fondo de armario en el frente de ataque. No vino como titular, pero tampoco se esperaba en ningún en el club que disputase tan pocos minutos en lo que va de competición.

La otra salida que el Oviedo espera solucionar en los próximos días es la de Rafa Mujica, cedido en el club azul por el Leeds United desde el pasado verano. El delantero canario, de 22 años, ya pidió salir del club azul hace semanas y desde entonces ha recibido varias ofertas de Segunda B. Hércules, Marbella, Nàstic y Numancia se interesaron por el jugador, decidido a esperar una buena opción en Segunda División. En los últimos días ha aparecido una opción apetecible para el futbolista: Las Palmas, según confirman a LA NUEVA ESPAÑA fuentes cercanas a los movimientos.

Mujica, formado en la cantera del club canario, vería con buenos ojos la posibilidad de volver a casa, aunque la operación todavía está en fase inicial. El problema es que en estos momentos Las Palmas no dispone de límite salarial disponible para acometer la operación. No obstante, el interés en el futbolista es claro y los próximos días serán determinantes en la previsible marcha de Mujica, que solo ha jugado 52 minutos en 4 partidos de Liga y no ha ido convocado ni en Copa ni en Liga ante el Málaga por unas molestias musculares.

Paralelamente a la situación de Cedric y Mujica, el club también está atento a Brazão y Aburjania. El Oviedo quiere que el portero brasileño, cedido por el Inter, se quede en Asturias y cumpla la temporada.

Desde el entorno del jugador se asegura que Brazão es feliz en Oviedo pese al protagonismo de Femenías. Dicen que está preparado para disputarle el puesto en la segunda vuelta. La situación de Aburjania es de bloqueo. El georgiano busca una salida ya desde antes de la apertura del mercado, pero de momento, no ha aparecido la opción ideal para dejar el Oviedo.