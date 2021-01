El fútbol y la enseñanza, las pasiones de Paco

“Para un jugador juvenil debutar con el primer equipo era lo máximo. No me atreví casi ni a celebrar el gol. Los 17 años de antes no son como los de ahora. El tema físico era muy diferente y eso era determinante”. Aunque es un momento difícil de olvidar, Paco también tiene unos gratos recuerdos de su paso por las categorías inferiores del club, incluso tiene fresca la memoria de jugar el Mundialito -torneo que se organizó en España coincidiendo con el Mundial 82- con equipos y selecciones de todo el mundo. “Con 14 años, en el primer año de infantiles, fue todo un acontecimiento”.

Tras debutar con el primer equipo, Paco regresó las dos temporadas siguientes, la 85-86 y la 86-87, en el Vetusta, en Tercera División, hasta que en otra campaña inolvidable, la 87-88, se incorporó a la disciplina del Oviedo de la mano de Vicente Miera. Aunque jugó pocos partidos con el primer equipo, puede presumir de haber conseguido dos ascensos, con el Vetusta a Segunda B, y con el Oviedo a Primera División. En la primera temporada en la máxima categoría, Paco tuvo poco protagonismo en el equipo ya que jugó solo tres partidos y nunca fue titular. En la siguiente, en la 89-90, con Irureta en el banquillo, tampoco consiguió ganarse la confianza del técnico y pasó desapercibido.

Tuvo que esperar a la 90-91 para comenzar a ganarse más minutos en el equipo, en otra temporada histórica para el club azul al lograr clasificarse por primera vez para disputar la Copa de la UEFA. La 91-92 fue su temporada más completa en el Oviedo, jugando 22 partidos, entre ellos los dos ante el Génova en la competición europea. “Es un recuerdo inolvidable. La repercusión mediática fue muy grande y el ambiente que se vivió en los dos partidos fue impresionante. Para cualquier jugador poder disputar una competición europea, y más en un equipo como el Oviedo, es algo que siempre te quedará grabado”, recuerda.

Su última temporada en el Oviedo, la 92-93, con Irureta primero y después con Antic, juega 12 partidos cerrando un ciclo de seis temporadas en el primer equipo. En la siguiente, Paco se marcha cedido al Logroñés, que también militaba en Primera División, iniciando así un largo periplo por varios equipos: Badajoz (2 temporadas), Pontevedra (2), Gimnástica de Torrelavega, Caudal (2 temporadas) y Lealtad, equipo en el que se retiró como jugador a los 33 años.

Paco tenía contrato un año más como jugador en el Lealtad, pero tenía claro que quería ser entrenador, labor que comenzó a ejercer en el San Ignacio. Tras retirarse como jugador aceptó la propuesta del Oviedo para integrase como técnico en la estructura del Requexón. Fue técnico del equipo infantil y del Liga Nacional y además, junto con Tomás y Rivas, fue responsable de un programa técnico que realizaban todos los equipos inferiores, con un trabajo específico por líneas. “Dedicamos muchas horas, pero el recuerdo es muy bueno”. El descenso del Oviedo a Tercera tuvo una devastadora repercusión sobre los equipos inferiores del club, que vieron reducido su número de manera considerable.

Tras su salida del Oviedo, Paco comenzó su carrera como técnico en El Berrón, equipo en el que estuvo dos años y ascendió de Preferente a Tercera. Posteriormente, pasó dos temporadas en el Lealtad, con el que jugó una liguilla de ascenso a Segunda B, uno en el Langreo y cuatro meses en el Avilés, antes de iniciar su primera etapa en el Caudal, en el que estuvo cuatro temporadas, con dos ascensos a Segunda B, y dar el salto al fútbol profesional en el Racing de Santander. Fue en la temporada 2013-2014 y supuso un cambio en su vida laboral.

Paco, profesor de Magisterio, era director del Colegio Público de Proaza, y decidió pedir una excedencia de dos años en su labor docente para dedicarse de lleno al fútbol. Logró el ascenso a Segunda División con el Racing, pero en la siguiente temporada fue destituido en marzo y no acabó la temporada.

Tras un año en blanco aceptó la propuesta del Burgos, en Segunda B, pero unos malos inicios acabaron con su destitución después de solo seis partidos, en su peor experiencia en los banquillos. A la temporada siguiente, la 2017-2018, el Caudal le convenció para iniciar su segunda etapa en el club, que tampoco acabó bien, poniendo fin así también a una larga trayectoria en los banquillos.

Paco decidió entonces regresar a la enseñanza y tras unos años en el Colegio Público de Colloto, ejerce ahora en el Colegio San Pedro de Los Arcos, de Oviedo. Paco reconoce que siempre tuvo claro que tenía que compaginar el fútbol con los estudios. “Empecé Empresariales, pero no la terminé, me quedaron asignaturas del último curso, pero tenía claro que quería hacer Magisterio. Inicié la carrera cuando jugaba en el Oviedo y la terminé cuando estaba en el Badajoz. Fue más duro sacar la plaza, lo hice después de preparar varios años las oposiciones. Fue duro, pero no me arrepiento. No me arrepiento de nada. Hay que intentar hacer lo que te gusta y luchar por ello. Me costó trabajo, pero reconozco que soy un privilegiado porque pude hacer y compaginar mis dos pasiones, el fútbol y la enseñanza”, dice. A la hora de echar la vista atrás, Paco, reconoce que “llegar al primer equipo del Oviedo pasando por todos los equipos inferiores no fue fácil porque la competencia es muy grande, pero todos los esfuerzos se compensan cuando llegas a lo más alto”.

"Llegar al primer equipo no fue fácil porque la competencia es muy grande, pero todos los esfuerzos se compensan cuando llegas a lo más alto" Paco Fernández - Exjugador del Oviedo

Paco asegura que se siente identificado con el actual Oviedo, algo que también tiene que ver con la especial relación que mantiene con Ziganda, ya que coincidieron juntos en el servicio militar en El Ferral. “No es fácil apostar por los jóvenes y lo está haciendo. Y lo más importante es que el rendimiento del equipo no se está resintiendo. Es cierto que para hacerlo tiene que haber mimbres, pero es una actitud valiente con la que creo el aficionado se siente identificado. Creo que es un técnico que ha encajado muy bien en el Oviedo, tiene las ideas claras y ahora solo falta que se dé continuidad a ese proyecto de futuro”, una idea que considera fundamental.

“La afición está identificada con el equipo y le gusta que salga gente de abajo. Creo que la labor que se está realizando desde el club va a unir a todo el mundo. No se necesita ir el primero o estar en los puestos de arriba para crear ilusión. Después de muchas vueltas, se apostó por la gente de casa, una tarea muy complicada, pero salió bien, ahora solo falta darle continuidad al proyecto. Esta es una forma de actuar que se identifica más con la forma de ser del aficionado del Oviedo”, defiende.

Paco tuvo la oportunidad la pasada temporada de regresar al Oviedo para integrarse en la estructura del Requexón y ocuparse de los equipos inferiores. Al final, las negociaciones no fructificaron, pero es algo que no descarta: “El Oviedo es mi equipo y estoy abierto a todas las posibilidades que puedan surgir”.