Gustavo Blanco Leschuk ha sido el encargado de atender a los medios tras el regreso al trabajo en El Requexón.

Objetivos.

“Es muy buena valoración la de la primera vuelta, porque competimos pero hay que mejorar. Tenemos la oportunidad ahora en la segunda vuelta”.

Su rendimiento.

“Estoy bien, me encuentro a gusto en Oviedo. Cada partido es diferente, no puede decir un porcentaje de cómo me encuentro pero estoy muy bien”.

“Estoy contento, la gente me valora en el campo, estoy feliz de estar aquí”.

Los sistemas.

“Me siento cómodo con cualquier compañero, el sistema que más me gusta es el que incluye a un delantero al lado, si es posible incluso 2 más”.

Continuidad.

“Mi objetivo es estar entre los 6 primeros y poder aspirar a competir en Primera División con el Oviedo. Pero tengo 2 años de contrato en Turquía, Así que no depende de mí”.

Los goles.

“Hace falta generar más ocasiones y ser más efectivo en el área. A veces tengo oportunidades y no las meto, necesito mejorar en ese aspecto”.