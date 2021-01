El Quini del Oviedo

Quini jugaba en el Vetusta y acababa de cumplir 18 años cuando debutó con el primer equipo. Era la temporada, 67-68, con Toni Cuervo en el banquillo, y lo hizo en Barcelona, en el campo del San Andrés, en un Europa-Real Oviedo, que acabó con victoria de los azules por 2-4, siendo Quini el autor del último gol de los azules. “Debutar en el Oviedo y marcar fue lo máximo. El pase me lo dio Juan Manuel que siempre me lo recuerda. Fue algo inolvidable que me quedó grabado para siempre. Para un jugador de Oviedo llegar al primer equipo en aquella época no era fácil, ahora hay más oportunidades”. Tras jugar tres partidos en esa parte final de la temporada, en la siguiente se integra ya a la disciplina del primer equipo azul, aunque tiene poca continuidad, algo que también sucede en las dos siguientes en las que juega siete y nueve partidos, respectivamente, siendo cedido al final de esa última temporada, la 70-71, al Caudal.

Tras acabar su etapa en el Oviedo, Quini ficha por el Gerona, en la 71-72 y en la siguiente se va al Palencia en el que juega dos temporadas y media. Sus buenas actuaciones en el equipo palentino y sus goles hacen que el Espanyol y el Burgos se fijen en él. El conjunto burgalés llegó a pagar un traspaso para hacerse con sus servicios y en el equipo castellano pasa sus mejores años. Consigue el ascenso a Primera División y jugar en la máxima categoría en una delantera en la que estaban también Juanito y Viteri. “No cobraba mucho, pero me dio para comprar un piso”, recuerda.

En la primera temporada en Primera División, Quini fue el máximo goleador del Burgos, que entrenaba Marcel Domingo, con diez goles. Del Burgos Quini sale en la 78-79 para el Elche. “Un cambio muy grande, del frío de Burgos pasé a andar todo el día en mangas de camisa”. En el conjunto ilicitano estuvo dos temporadas, la segunda de ellas en blanco por una grave lesión de rodilla de la que fue operado en Oviedo por el doctor José Antonio de la Fuente. Recuperado regresa al Palencia, con Miguel Montes de entrenador antes de emprender el regreso a Asturias y jugar dos años en el Avilés en el que se retiró a la edad de 37 años.

Quini dejó el fútbol, pero no el balón, porque comenzó a jugar a fútbol sala con el equipo del Tradehi, llegando a ser el primer internacional asturiano de este deporte y consiguiendo disputar un campeonato de Europa con la selección española. Tras dejar la competición, Quini regentó una pequeña empresa de servicios, pero siempre siguió vinculado al mundo del fútbol. Fue el fundador y primer presidente de la Asociación de Veteranos del Oviedo, y actualmente es vicepresidente de una asociación que mantiene el vínculo con los exjugadores del club y participa en varias iniciativas solidarias.

Quini sigue de cerca la actualidad del Oviedo: “Si puedo, no me pierdo ningún partido. Y también me gusta ver a los equipos inferiores para seguir a la gente joven”. Por eso, asegura que se siente muy “identificado” con el equipo de esta temporada. “Están saliendo chavales muy jóvenes y tal como están las cosas en este momento con todo lo relacionado con la crisis del covid-19, es muy positivo y es algo que te alegra. Además, los jugadores de la casa están respondiendo y demostrando que si se les da la oportunidad son tan buenos o mejores que los que vienen de fuera”.

En ese sentido, Quini señala “que la afición se siente más vinculada al equipo y eso repercute en todo el entorno del club” y destaca que la llegada de Ziganda al banquillo ha sido fundamental para dar un paso adelante en la política de cantera del Oviedo. “Está demostrando que es un técnico valiente. Tiene una gran experiencia en este tema porque ha estado muchos años en la estructura del Athletic y lo está demostrando. Apuesta por dar continuidad a los jóvenes y además le da mucha importancia al trabajo diario. Fue un acierto su fichaje y el Oviedo debería aprovecharlo para hacer un buen proyecto para el futuro”, defiende.