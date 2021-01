Champagne hace balance de su etapa en el Oviedo tras fichar por el Murcia: "No fue lindo dejarlo, pero son reglas del fútbol"

–¿Cómo le va?

–Bien, dentro de lo que cabe estoy feliz. Entreno con el Rayo Majadahonda y tengo más tiempo para estar con mi familia. Fue Alejandro Arribas (jugador del Oviedo y propietario del club madrileño) quien me invitó y estoy muy agradecido porque me trataron como uno más. No considero que haya estado sin equipo.

–¿Por qué no tiene equipo para competir?

–Fue un mercado raro por el covid y por las estrecheces del límite salarial en la categoría. Además, la familia pesa mucho para tomar decisiones. Espero encontrar equipo ahora, en ello estoy y pronto se decidirá.

–¿Esperaba salir del Oviedo en junio?

–Yo en el fútbol ya no espero nada de nadie. Este deporte tiene estas reglas y hay que aceptarlas con naturalidad.

–¿Le hubiese gustado seguir?

–Por supuesto que sí. No fue nada lindo dejar del Oviedo porque estaba muy a gusto. Pero insisto en que son las reglas del juego.

–¿Qué balance hace de su etapa como jugador azul?

–El balance es muy positivo. Me dieron la posibilidad de jugar muchos partidos y de defender a un club histórico. Me quedará la espinita de no haber jugado el play-off de ascenso en el primer año, pero me deja tranquilo haber logrado la permanencia el año pasado. Me quedo con el cariño de la gente. En el Oviedo, y en cualquier club grande, el objetivo grupal siempre está por encima del individual.

–En su primera temporada empezó como suplente y luego se hizo con la titularidad.

–A base de trabajo lo conseguí y fue una temporada muy linda. Ganamos el derbi ante el Sporting en el Tartiere y estuvimos cerca del play-off casi toda la temporada. Nos faltó poco para conseguirlo.

–¿Qué fue lo que faltó?

–Fue cuestión de fútbol: cosas que pasan. Nos faltó dar algo más. Dar el último paso. Lo positivo es que lo intentamos hasta el último partido de la temporada.

–¿Fue un error despedir a Anquela al final de esa temporada?

–No lo sé. Lo mío era jugar a la pelota y yo no estaba para tomar decisiones.

–Ese verano usted se opera y también empieza siendo suplente a las órdenes de Egea, ¿cómo lo lleva?

–Sabía que me llevaría un tiempo volver a mi mejor nivel y entrené y me preparé para eso. Tuve la suerte de poder jugar.

–¿Sintió más presión por ser capitán la pasada temporada?

–No, sentí orgullo porque la capitanía me la dieron mis compañeros, no la veteranía. Ellos me votaron y ese es el orgullo más grande que me llevo. Uno de los más grandes de toda mi carrera y no lo olvidaré.

–En enero llega Lunin y usted va al banquillo, ¿lo entendió?

–Obviamente todo el mundo quiere jugar, pero a veces toca aportar el granito de arena en otro sitio. Con Lunin tuve una gran relación, al igual que con el resto de porteros con los que coincidí durante mi etapa en el Oviedo.

–¿Qué responderá cuando en unos años le pregunten qué tal lo pasó en Asturias?

–No dudaré y diré que fue una buena etapa en mi carrera deportiva. Jugué casi cincuenta partidos con el Oviedo.