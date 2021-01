Aquel debut accidentado de Josín con el Oviedo

Sin siquiera pasar por el Vetusta. “¡Yo era un enano! De un día para otro pasé de gritar en la grada a entrenar con el Oviedo. En aquella plantilla había gente con muchísima experiencia que había jugado en Primera División”, recuerda Josín, ahora en las filas del Guijuelo, en Segunda B.

El central, que fue mediocentro hasta cadetes, fue un habitual en la dinámica del primer equipo azul desde 2015. Y con Generelo, en la 2015/2016 en Segunda División, le llegó su oportunidad. Lo que no acompañaron fueron las circunstancias. Era la ultima jornada de Liga ante Osasuna, sin nada en juego para el Oviedo y el Tartiere de uñas por un mal final de campeonato de los suyos. “Fue todo muy raro por las condiciones. Ellos se jugaban todo y nosotros nada”.

Josín saltó al campo nada más empezar la segunda parte y solo duró tres minutos en el verde. Una jugada accidentada en la que zancadilleó con la cabeza a Kenan Kodro en el área del Oviedo le supuso la roja directa.

“Tuve demasiada ansia y es normal, porque era muy joven. Tenía solo 18 años y te comes un poco la cabeza. Mis padres y mi familia me ayudaron y es una circunstancia de la que aprendí”.

De su accidentado debut quedó grabada una imagen: Josín retirándose del campo y Generelo sin inmutarse. Al técnico extremeño, en la diana ese partido, ese gesto le costó varias críticas. Josín le defiende. “Con Generelo aprendí mucho y siempre le estaré agradecido por la oportunidad que me dio. Hablé con él antes y después del debut. Nos tomamos un café. Generelo me demostró confianza y me dijo que si estaba bien iba a jugar”.

Josín no se movió nunca más de los entrenamientos primer equipo del Oviedo, pero ya no volvió a jugar en un partido oficial. Su sitio competitivo estuvo en el filial, pero siempre cerca de los mayores. De ahí que haya conocido a fondo a todos los entrenadores de los últimos años.

“Hierro transmitía mucha confianza, pero los resultados no salieron. Anquela era muy buen entrenador. Muy motivador. Siempre estuvimos a las puertas de jugar el play-off. Mucha gente dice que no confiaba en la cantera, pero no creo que sea así. A veces sucede que se necesita un punto de experiencia. Egea también hizo un buen trabajo y con Javi (Rozada) personalmente conseguí mi mayor rendimiento. Javi tuvo mérito en el Oviedo porque llegó a un equipo que estaba muy mal anímicamente. El problema es que necesita hacer él la plantilla para imprimir su estilo al equipo y eso no sucedió. Llegó en unas circunstancias complicadas, pero no podía rechazarlo”, explica Josín.

El ovetense estuvo en el Oviedo desde infantiles. Antes había jugado en el Astur. Dice que fue feliz. “Los primeros años en la cantera fueron tremendos. Recuerdo coger el bus a las cinco de la tarde y volver a casa a las nueve encantado. El momento del club no era bueno, pero era un orgullo formar parte de la cantera”.

En verano, tras media vida de azul, tocó decir adiós. “Llega un momento en que hay que decidir. Y, en el fútbol, si acabas la etapa de sub-23 y no tienes oportunidades es complicado. Se me hizo duro por llevar tantos años, pero necesitaba el cambio y estoy muy contento en el Guijuelo”.

Josín vive solo en un céntrico piso en Salamanca y tarda media hora en acudir a entrenar. Aprovecha sus ratos libres para dar las clases a distancia de la carrera que imparte: Ingeniería de Organización Industrial. Le queda un año para acabar.