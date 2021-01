El Oviedo regresó esta mañana al trabajo en El Requexón y lo hizo con la vuelta a Borja Valle. El berciano, ausente en la sesión anterior, hizo trabajo aparte en el campo número 2 de la ciudad deportiva. El resto de la plantilla se ejercitó en el 4 con una sola baja: Edgar. El mediocentro, positivo en covid, sigue ausente y recuperándose en su domicilio. Cedric y Mujica se ejercitaron con normalidad en una mañana soleada.

Antes de la sesión tomó la palabra Grippo, que dijo que la exigencia del equipo debe ser jugar el play-off. "Estoy muy bien, me he recuperado. Esta semana pudimos trabajar bien y estoy preparado para jugar. A ver si juego o no", dijo el central sobre su estado físico.

"Hemos hecho cosas bien, pero nos faltan puntos. El sacrificio y las cosas que hemos hecho fueron más que los resultados. Ojalá que en la segunda vuelta el trabajo de los frutos esperados", recalcó sobre el movimiento del equipo antes de opinar sobre el objetivo.

¿Debe tener el Oviedo la exigencia del play-off?: "La exigencia sí, para la ciudad, para los aficionados y para el club, pero luego depende de los resultados y de cómo hacemos las cosas. Hemos hecho bien las cosas y ahora tenemos que sumar resultados".