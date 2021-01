De México a Panamá, pasando por Argentina, Inglaterra y Holanda: ilusión en el oviedismo extranjero por las embajadas azules

“Me parece una excelente idea. Todas las acciones orientadas a fortalecer lazos entre aficionados al Real Oviedo en un país extranjero son bien recibidas y contarían con el apoyo de la peña Real Oviedo Panamá”, explica Fernando Cuenco (Madrid, 1979), presidente de la asociación oviedista, que cuenta con once socios y que fue fundada en 2015.

“El concepto de las embajadas me recuerda mucho a lo que son nuestros Centros Asturianos, que permiten crear grupo alrededor de nuestra cultura y gastronomía. Podríamos hacer algo parecido por el mundo”, finaliza Cuenco, que cree que la posibilidad de lanzar un abono internacional como opción voluntaria es excelente. “Esta es una solicitud que también planteamos en la peña de Panamá”.

En México, país hermanado con el Oviedo tras el desembarco de Carlos Slim en el club en 2012, comparten la opinión de los oviedistas de Panamá. “Me parece una idea espectacular. Hoy en día en países como el nuestro la gente que viene de Asturias se entera de la existencia de nuestra peña y se integra rápidamente. Ven los partidos del Oviedo con nosotros y se sienten como en casa”, dice José Antonio Palacio (Ciudad de México, 1973), presidente de la peña Azul Isidro Lángara, fundada en 2014 y con unos 120 socios. “Claro que el proyecto podría funcionar. El amor por el Oviedo es muy grande y ser embajadores del club por el mundo nos llenaría de ilusión. El abono internacional, además, podría ser un ingreso extra para el club, pero sobre todo importa la identidad y el gusto de traer en la cartera tu identidad carbayona”, recalca Palacio.

Los oviedistas “europeos” también aplauden la iniciativa de las embajadas y los abonos internacionales. “Siempre ha habido Centros Asturianos desperdigados por el mundo, así que no es un concepto nuevo para los que no vivimos en el Principado. En 2012, el Real Oviedo se hizo un movimiento global, y en mi opinión, no se ha prestado toda la atención suficiente a los accionistas internacionales. Nunca es tarde si la dicha es buena, y ojalá se reenganchen también porque seguimos ‘Proud of them’”, explica Pablo Sánchez (Oviedo, 1992), miembro de la peña Azul Ámsterdam, fundada en 2016 y con unos diez miembros en la actualidad. “Un ejemplo de lo que podría mejorarse es que si no vives en Oviedo es complicado conseguir entradas para un derbi. Es un viaje que tienes que preparar con tiempo, con lo cual hay gente que prefiere no arriesgar a sacar un billete de avión y no ir al campo”, detalla el oviedista.

Andrew Huskinson (1978, Oldham, Inglaterra), de la peña North West, fundada en 2015, con sede en Manchester y una treintena de socios, cree que ambas ideas son buenas y podrían realizarse, pero destaca el trabajo de la asociación Real Oviedo Sharholders Trust por la ayuda en los últimos años. Por eso ahora pide un paso más al club. “Sería bueno para el club estar más involucrado con los fans internacionales y también estaría bien recibir un abono internacional para cada temporada”, explica Huskinson, que aprovecha para realizar una petición gastronómica al club, “un suministro de cachopos de por vida”.

El proyecto, pues, ilusiona al oviedismo. Y entre los padres de la idea el optimismo aumenta. “Hemos notado un gran respaldo de la afición desde que LA NUEVA ESPAÑA publicó la noticia. Nos han llegado muchos mensajes y contactaron con nosotros desde la Asociación de Peñas (APARO). Somos optimistas porque creemos que sería bueno para el club”, dice Leandro Alexander (Rosario, Argentina, 1978), miembro de la peña Tito Pompei.