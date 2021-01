Aburjania, Brazão, Riki, Javi Mier o Leschuk: el entrenador del Oviedo valora los nombres propios

Aburjania.

“Le pasó de todo: Llegó tarde, estuvo malo, fue contacto estrecho de covid... Ha sido intermitente y tiene mucha competencia”.

Brazao.

“Lo puse aquellos 2 partidos porque merecía reivindicarse. Lo siento porque no salió bien pero hice lo que dictaba mi conciencia”.

Riki.

“Está creciendo; nos da cosas que no dan otros futbolistas, pero tiene mucha competencia”.

Blanco Leschuk.

“Es, sobre todo, muy generoso. No es solo remate: protege el balón, saca al equipo, domina las segundas jugadas…”.

Borja Valle.

“De él espero que marque diferencias. Le exigiremos y veremos en qué puesto nos encaja”.

Javi Mier.

“No habla mucho pero se le oye todos los días; Hay proyecto de jugador importante”.

Precisamente este último, Javi Mier, habló ayer de su relación con Ziganda en LA NUEVA ESPAÑA. Estas fueron sus respuestas.

–¿Hubo algún punto de inflexión para que Ziganda apostase tanto por usted?

–Creo que no. Yo siempre me sentí uno más del primer equipo cuando me subían a entrenar el año pasado, con Rozada de entrenador. Y en la pretemporada de este año seguí con el mismo camino. Creo que el protagonismo me lo gané entrenando. Pero también digo que no hay nada hecho y tengo que seguir trabajando. No hice nada.

–¿Qué ve el técnico en usted?

–Yo creo que me valora y confía en mí sobre todo por una circunstancia: me va la vida en cada entrenamiento. Me dejo la piel. Siempre fui al máximo, ya desde pequeño. Más que nada, para quedar bien conmigo mismo. Me gusta estar contento con mi trabajo. Y si a la gente y al entrenador le gusta, mejor.

–¿Habla mucho con Ziganda

–No se crea. Tenemos una relación buena, normal, como con el resto. En especial hablamos sobre temas tácticos de los partidos, sobre cómo mejorar en el campo.

–“Puede jugar de medio, de central, de lateral o de mediapunta”. Es una frase de Ziganda sobre Javi Mier.

–Me lo tomo como una responsabilidad. Estar en el primer equipo, tener protagonismo y que digan eso de ti se agradece y gusta.