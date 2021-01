Dos menores, indemnizados con 7.000 euros por un reportaje televisivo del derbi asturiano de 2018 que atenta contra su imagen

La demanda, presentada por el abogado Silvino Ronderos, solicitaba una indemnización de 12.500 euros para cada menor al entender que la noticia suponía “una intromisión ilegítima en los derechos a la intimidad personal y familiar, honor y a la propia imagen”, según recoge la sentencia.

En el reportaje, se ve a uno de los menores, rodeado de un círculo amarillo mientras se acompaña la escena de una voz en off con frases como “una historia de vergüenza ajena” o “permites que tus hijos se críen en los valores del odio”. Después, otro de los menores denunciantes aparece en brazos de su padre, mientras este saca los cuernos con la mano, gesto destacado con otro círculo amarillo. En su denuncia, el abogado de los menores considera que el reportaje fue realizado “desde una óptica totalmente negativa” y sin utilizar “técnica alguna para ocultar la imagen de los menores”. Los hechos, aduce el letrado, les ocasionaron “daños morales” a los dos menores protagonistas de la demanda.

Mediaset se opuso en su momento a la reclamación negando que existiera ninguna intromisión en los derechos fundamentales de los aficionados (“nada incierto ni desmerecedor se ha manifestado respecto a los mismos” y que, además, “no se revela ningún dato sobre ellos”) y añade que no existía “mala fe” en la emisión del reportaje, ya que “las imágenes fueron tomadas por la calle, con una cámara grande y claramente visible, de tal forma que no fueron robadas y los padres no pidieron que no se les grabara ni que se eliminase la grabación”.

El dos de octubre se reunieron las partes y, al no alcanzar un acuerdo, se fijó una fecha para la vista para practicar las pruebas pertinentes el pasado 21 de diciembre. La jueza ha resuelto esta semana, estimando parcialmente la pretensión de las dos familias oviedistas.

La sentencia es clara en su dictamen. “Se ha producido una intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen de los menores demandantes”, expone en el fallo, que condena a “abstenerse de difundir las imágenes de los menores y a indemnizar a cada uno de ellos en la suma de 7.000 euros, más los intereses”. Contra la decisión de la jueza cabe recurso de apelación en un plazo de 20 días.