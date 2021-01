Ziganda se moja sobre su futuro en el Oviedo: "Ya decidiré"

Ziganda quiere centrarse en la temporada actual pero ha mandado un claro mensaje: la iniciativa para la renovación debe partir del club.

Una vez que la entidad se pronuncie, él decidirá. De momento, no ha habido contactos en una u otra dirección. "Dependo de los resultados, en un mes todo puede cambiar para mal o para bien. Lo más importante para hablar de una renovación es ver por dónde se decanta la temporada", recalcó Ziganda, antes de responder sobre las declaraciones de Paredes.

-El presidente en funciones, Manuel Paredes, dijo en LA NUEVA ESPAÑA que él le renovaría.

-Ah, pues muy bien. Encantado de que haya dicho eso. Hay que respetar al club. Ellos son los que deciden, los que deben dar el primer paso y luego yo me pronunciaré...

El técnico indicó además que se siente valorado por el oviedismo. "Lo único que me llega es lo que me dice la gente de la calle, y son siempre buenas palabras. Aunque este año es diferente, sin la afición en el campo no tienes esa referencia y luego no tengo redes sociales así que tampoco sé cuánto soy querido. Sí que noto que la gente me agradece lo que hicimos el año pasado. Para mí salvar al Oviedo fue como conseguir un título. Por la importancia, por las consecuencias de un descenso… Estoy seguro que el Deportivo cambiaría alguno de sus títulos por no haber descendido la temporada pasada".

La entrevista completa al Cuco Ziganda puede leerse hoy en la edición de papel de LA NUEVA ESPAÑA y en la edición online.