Un gran Edgar, el mejor Tejera y cantera: el análisis del medio del campo del Oviedo en la primera vuelta

Tejera, en su mejor versión. El catalán afrontaba su tercera campaña en el Oviedo, ya con el brazalete en su brazo, con una sensación agridulce. A su explosión de la 2018/19, uno de los futbolistas más destacados del conjunto azul, le siguió otra campaña, la pasada, en la que se contagió del ambiente que rodeaba al equipo. Ahora, Tejera ha recuperado su mejor nivel, elevándolo incluso para mostrar que atraviesa su momento más dulce desde que aterrizara en Oviedo. Líder de la medular hasta su rotura de fibras, jornada 16.ª, ante el Alcorcón, Tejera ha ejercido de faro ofensivo y de balanza en defensa. Su momento álgido, el penalti que dio la victoria en el derbi asturiano. El equipo le espera ya esta semana con los brazos abiertos para ser su referente.

Edgar, chico para todo. Llegó en el verano cedido por el Betis con la difícil misión de suplir a Luismi. Y lo ha logrado con algunos registros novedosos. Porque Edgar roba, va al choque y gana balones aéreos. Pero también llega. Anotó un doblete ante el Castellón en su mejor actuación del curso y rondó el gol en alguna incursión más. En su excelente hoja de servicios, indispensable junto a Tejera en la medular, un borrón: sus problemas con las amarillas. Es el jugador con más amonestaciones de Segunda, 10 y ya ha cumplido dos partidos de sanción. Debe serenarse en algunas acciones si quiere que no le lastren las amonestaciones.

Javi Mier, la revelación de la temporada. Es el chico de moda en el oviedismo. Ziganda ha creído en él desde el primer día, le ha dado vuelo cuando su integración ofrecía algunas dudas y le ha mantenido en la rotación por delante de algunos veteranos. Javi Mier resume muchas de las fortalezas que el Cuco busca para su equipo. Una por encima de todas: hambre. Esa forma de expresarse en el campo le ha valido para acumular más de 800 minutos con el primer equipo, estrenar su cuenta anotadora y presentarse como una alternativa sólida cuando haya un hueco en casi cualquier zona del campo.

Jimmy, la confirmación. De su paso al primer equipo hace dos temporadas ha pasado ya cierto tiempo. Un tiempo marcado por la irregularidad tras la dura campaña pasada. Pero el ovetense, ejemplo perfecto de la constancia y el trabajo, ha sabido esperar su oportunidad y agarrarse a ella. Sus últimas actuaciones, con las ausencias de Tejera y Edgar, han demostrado que es un futbolista más que válido para la rotación. Especialista en los pequeños detalles, el duelo de Málaga, el último de la primera vuelta, le ensalzó como un especialista en armar el juego ofensivo. Ziganda sabe que tiene en Jimmy un recurso de confianza cuando las circunstancias lo requieran.

Aburjania, la decepción. Venía con la fama de futbolista diferente. Como el que iba a discutirle el puesto a Tejera, incluso. El saldo tras la primera vuelta no puede ser más pobre. Una sola titularidad, 84 minutos en Liga, y la sensación de que no ha aprovechado alguna de las pocas opciones que le ha concedido el entrenador. La situación es tan poco optimista, que el georgiano busca un destino lejos de Oviedo para encontrar la continuidad que no ha tenido en el primer tramo de campeonato.